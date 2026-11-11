«شمشون العرب» على الشاشة مجدداً.. مثقلاً بالحنين

لم يكن المشهد الذي سبق العرض الأول للفيلم الوثائقي «شمشون العرب.. حكاية بطل من الإمارات»، للمخرج ناصر الظاهري، أقلّ تأثيراً من الحكاية التي جاءت السينما لترويها.

ففي «فوكس سينما» بمركز «وافي سيتي» في دبي، كان علي بن حسن، الذي عرفته الجماهير بلقب «شمشون العرب»، يجلس على كرسيه المتحرك، محاطاً بأبنائه وأحفاده وجمهور من المثقفين والإعلاميين، مستعيداً زمناً كانت فيه قوته الاستثنائية تثير الدهشة وتستدعي التصفيق.

كان في المشهد شيء من بلاغة الزمن وقسوته معاً، فالجسد الذي تحدّى الصخور والأثقال تركت السنوات آثارها عليه، فيما تستعيد السينما صورته القديمة، وتفتح نافذة على حكاية بطل شعبي كاد يتوارى خلف النسيان.

وجاء العرض، الذي نظّمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ضمن أنشطة نادي العويس السينمائي، مناسبةً للاحتفاء بالرجل وسيرته، إذ كرّم الأمين العام للمؤسسة، عبد الحميد أحمد، المخرجَ وبطل الفيلم بمنحهما درعي المؤسسة التذكاريتين.

دهشة الطفولة

وقبل عرض الفيلم، الذي أُنتج عام 2025 وتبلغ مدته 85 دقيقة، تحدث الظاهري مستحضراً ذكريات طفولته مع «شمشون العرب»، حين كان يتابع عروضه المدهشة في العين وأبوظبي ودبي، ثم يلاحق أخباره في الصحف والمجلات العربية والأجنبية التي وثّقت كسره الصخور على جسده، ومرور السيارات فوق أطرافه، وجرّه إياها بشعره، ورفعه حماراً بأسنانه.

وكشف أنه بدأ البحث عن الرجل معتقداً أنه فارق الحياة، قبل أن يُفاجأ بالعثور عليه حياً.

واستعاد صورته بشعره الطويل ولحيته الكثّة ولباسه الشبيه بجلد النمر، مشيراً إلى أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال أطلق عليه لقب «شمشون العرب»، فيما لقّبه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بـ«شمشون الجبار»، غير أن الرجل آثر اللقب الأول، الذي دخل لاحقاً بطاقة هويته وجواز سفره.

ورأى الظاهري أن بطله حمل اسم دبي والإمارات إلى بلدان كثيرة، في زمن لم تكن فيه مؤسسات التعريف بالبلاد قد بلغت اتساعها الراهن.

الإنسان والأسطورة

لم يبحث الظاهري عن الغرابة لذاتها، وإنما عن الإنسان المختبئ خلف اللقب، وعن المفارقة بين صخب الشهرة وصمت الشيخوخة.

وخلال أحداث الفيلم، يتولّى علي بن حسن سرد رحلاته وعروضه ولقاءاته بزعماء وشخصيات سياسية، مستعيداً مواقف مدهشة وأخرى حزينة.

ومن بينها، رفضه عرضاً للحصول على الجنسية الأمريكية ومبلغاً مالياً كبيراً، متمسّكاً بجنسيته الإماراتية.

يعتمد الفيلم على شهادة بطله المباشرة، مدعومةً بلقطات أرشيفية وقصاصات صحافية وصور من البلدان التي زارها.

وقد منحت هذه المواد الحكاية حضوراً بصرياً، وأبرزت المفارقة بين جسده في أوج قوته وصورته الراهنة.

غير أن البناء الدرامي كان يمكن أن يكتسب عمقاً إضافياً لو استعان الفيلم بمقابلات تلفزيونية قديمة مع الرجل، إن توافرت، تتيح المقارنة بين صوته في زمن الشهرة وصوته اليوم، وبين نظرته إلى نفسه آنذاك وقراءته لتجربته بعد عقود.

كما أنّ مرافقة حديثه باللهجة الإماراتية المحلية من خلال نقل الكلام بالعربية الفصحى على الشاشة، كانت ستيسّر وصول التفاصيل إلى الجمهور العربي الأوسع، من دون أن تنتقص من أصالة اللهجة بوصفها جزءاً من الذاكرة الشفاهية.

وغني عن القول أن «شمشون العرب» يندرج في مشروع الظاهري السينمائي المعنيّ باستعادة الذاكرة الوطنية والإنسانية. فبعد «في سيرة الماء.. والنخل.. والأهل» و«حجر الرحى.. العين.. سيرة القائد ومسيرة الوطن»، ينتقل من ذاكرة المكان وتحوّلات المجتمع إلى ذاكرة الجسد، بوصفه شاهداً على زمن القوة والمغامرة والشهرة.

وهنا تتّسع الذاكرة الوطنية لتشمل، إلى جانب الأحداث الكبرى، حكايات الأفراد الذين تركوا أثرهم في وجدان المجتمع.

حين تلتقي الأجيال

على أن المشهد الأكثر تعبيراً كان خارج الشاشة، حين التفّت حول «شمشون العرب» أجيال مختلفة: فيهم من عاصر عروضه، وفيهم من عرفه من حكايات الآباء والأجداد، راحوا يتبادلون معه التحيات ويلتقطون الصور التذكارية.

بدا المشهد هدنة عابرة بين الإنسان والزمن، فالرجل الذي صفّقت الجماهير لقوته ذات يوم، عادت أجيال جديدة لتحتفي بأثره الذي لم تستطع السنوات محوه.

ولعل هنا يكمن المعنى الأعمق للفيلم، ومفاده أن البطولة لا تُقاس بما يستطيع الجسد فعله وحده، بل بما يتركه صاحبه في ذاكرة الناس.

وإذا كان «شمشون العرب» قد كسر الصخور في شبابه، فإن ناصر الظاهري يحاول اليوم، بقوة الصورة والذاكرة، أن يكسر شيئاً من صلابة النسيان.