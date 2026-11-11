وسام الإمارات للثقافة والإبداع.. تكريم يخلّد أثر أهل الأدب



تتجاوز قيمة وسام الإمارات للثقافة والإبداع حدود الاحتفاء بالمنجزات الفردية، لتجسد تقديراً وطنياً لمسارات من العطاء أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي وإثراء هويته المعرفية والجمالية.

وبين تجارب صنعت حضورها في ميادين الأدب والفنون البصرية والتراث الثقافي، يلتقي المكرّمون في الدورة الثالثة من الوسام عند معنى مشترك، قوامه أن الإبداع رسالة ومسؤولية، وأن أثره الحقيقي يمتد من وجدان الفرد إلى ذاكرة الوطن ومستقبله.



وفي نسخته الثالثة، التي كرّم فيها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نخبة من رواد الثقافة والفنون والإبداع، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، يرسّخ الوسام نهجاً وطنياً يحتفي بالعقول المبدعة، ويصون إرث الرواد، ويفتح آفاقاً أرحب أمام المواهب الجديدة.



وفي حديثهم لـ«البيان»، يستعيد المكرّمون محطات من رحلاتهم الإبداعية، ويتوقفون عند اللحظات الفارقة التي صاغت تجاربهم، مستلهمين من هذا التقدير دافعاً لمواصلة العطاء، ومؤكدين أن الثقافة ذاكرة وطن، وأن الإبداع بما يحمله من قيم إنسانية ومعرفية يظل أحد أبرز روافد حضوره الحضاري في العالم.



مسؤولية مضاعفة

وفي هذا السياق، أكد الفنان التشكيلي محمد أحمد إبراهيم، الحاصل على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «العطاء» عن فئة الفنون البصرية والرقمية، أن هذا التكريم يمثل له نوعاً من الشرف الرفيع ومسؤولية مضاعفة تجاه مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف من الجهات الرسمية بدور الفن والفنانين يعكس حرص الدولة على تنمية النواحي الثقافية في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية.



وفي حديثه عن أبرز المحطات التي طبعت مسيرته، أوضح الفنان محمد أحمد إبراهيم أنه من الصعب تحديد عمل فني واحد كأكثر الأعمال قرباً لقلبه نظراً لتعدد تجاربه وتنوعها، إلا أنه لفت الانتباه إلى وجود أعمال محورية أسهمت في تعميق تجربته وإحداث تغيير في وجهة نظره الإبداعية والإنتاجية، من أبرزها عمله البارز الموجود في سوق الخضار والأسماك بمدينة زايد في أبوظبي، إضافة إلى عمله في «الريم بارك» المتمثل في الجداريات التي مثلت بداياته الحقيقية في إنتاج أعمال على مساحات واسعة ساعدته على اكتشاف آفاق جديدة وخبرة أعمق في التعامل مع المساحات الضخمة والمواد الخام المختلفة.



وأوضح إبراهيم أن تجربة الفن التشكيلي في دولة الإمارات تتميز بنموها السريع والقفزات النوعية التي حققتها بفضل الدعم المتواصل من المؤسسات الرسمية والخاصة والبنية التحتية المتكاملة المتمثلة في المتاحف، والمدارس، وصالات العرض، وتوافر المواد الفنية، مشيداً بالتجربة الجادة لجيل الشباب الشغوف بالبحث المستمر في شتى مجالات الفن، داعياً إياهم إلى استغلال كل الأدوات المتاحة في العصر الحديث، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أعمال فنية متفردة تعزز مسيرة الحركة التشكيلية في الدولة.



بذل وعطاء

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الصايغ، الأكاديمية في جامعة الإمارات وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن حصولها على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «العطاء» عن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية، يمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرتها، مشيرةً إلى أن هذا التكريم جاء متزامناً مع قرب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، ومجسّداً لتتويج مسيرة علمية ومهنية حافلة بالبذل والعطاء الثقافي.



وأوضحت الدكتورة فاطمة الصايغ أن شعورها بالامتنان لهذا التكريم ينبع من إيمانها العميق بأن على الإنسان واجباً تجاه وطنه المعطاء الذي لم يقصّر يوماً تجاه أبنائه، منوهةً بأنها منذ مرحلة الطفولة والدراسة المدرسية كانت تستشعر هذا الانتماء الفخري، وتؤمن بأن الأيام ستثبت حضور الإمارات مؤثراً رئيساً على الساحة العالمية، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.



وأضافت أن الثقافة تظل هي القوة الناعمة الحقيقية القادرة على رفع اسم الدولة عالياً، وتعليم الآخرين كيف تحتفي الإمارات بمبدعيها ومثقفيها وأصحاب العطاء، مستذكرةً وفاء وتقدير قامات وطنية وثقافية رحلت عن عالمنا لكنها باقية في ذاكرة الوطن، مثل: الشاعران الراحلان سلطان بن علي بن عبدالله العويس، وأحمد بن سلطان بن سليم، والراحل محمد خلف المزروعي، والراحل بيتر هيلير، مؤكدةً أن الإمارات لا تنسى أبداً من أعطوها بقلوبهم.



وعن أبرز الإنجازات التي تعتز بها في مسيرتها، بيّنت الدكتورة فاطمة الصايغ أن تدوين تاريخ الإمارات بدقة وأمانة يُعد في مقدمة تلك الإنجازات، مسترجعةً بداية مسيرتها في جامعة الإمارات حين خلت المكتبة الأكاديمية من مؤلفات تمثل تاريخ الإمارات وتصلح كمراجع تدريسية للطلبة، إذ أخذت على عاتقها آنذاك أن تترك إرثاً حقيقياً للأجيال القادمة.



وأكدت أن كتبها ومقالاتها، التي تُدّرس اليوم في الجامعات المحلية وتطلبها جامعات عالمية عريقة، كُتبت بصدق وعمق ووطنية وحيادية تامة، لتشهد على قصة بناء الإمارات من نشأتها حتى وصولها إلى مكانتها المرموقة عالمياً.



وفي سياق استعراضها للجذور الملهمة في حياتها، أشارت إلى أن والدها يُعد قدوتها الأولى، إذ كان رائداً من رواد التعليم الحديث في الإمارات ومؤسساً لـ«المدرسة الأهلية» في دبي التي تخرجت فيها أسماء بارزة من رجال دولة وتجار في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مثل: المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤكدةً أن ذلك الإرث العائلي في خدمة المجتمع والتعليم يمثل نموذجاً حياً لجيل الأجداد والآباء.



ووجّهت الدكتورة فاطمة الصايغ نصيحة ذهبية للجيل الجديد من المبدعين والباحثين، داعيةً إياهم إلى الصبر، والدقة، والعمل الدؤوب، وعدم الاستسلام للعقبات، ومستشهدةً بالنشيد الوطني في شعار «نعمل نخلص»، ومؤكدةً أن التراكم الحقيقي للجهود هو ما يصنع التميز والريادة، بعيداً عن انتظار الحظ المطلق أو الحلول السهلة.



قيم حضارية

وأوضح الكاتب الروائي علي أبو الريش، الحاصل على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «الرائد» عن فئة الأدب واللغة العربية، أن حصوله على هذا الوسام يمثل استكمالاً لقيمة دولة الإمارات في حياة أبنائها والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن أي جائزة أو يد تمتد للتشجيع والمساعدة تجعل الإنسان يشعر بأنه يتكئ على قيم حضارية وثقافية تقدّر الكلمة والإبداع.



وأوضح أبو الريش، في حديثه، أن هذا النهج ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة التي تسير بخطى واسعة وعظيمة نحو الاهتمام بالإنسان بشكل عام، وبصورة تجعل كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة يشعر بالفخر والاعتزاز بأنه يعيش في أرض تنعم بالسلام والمحبة والاحتفاء بالإنجازات البشرية.



واعتبر أن الإمارات أصبحت قدوة ونموذجاً مثالياً تقتدي به الشعوب والدول، مبيناً أن هذا الإرث متوارث منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رائداً للحكمة والمحبة والاعتزاز بالإنسان في كل مكان.



وأشار الروائي الإماراتي إلى أن شعور الترقب لتسليم الجوائز يلامس وجدان الإنسان بشفافية ومحبة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي منجز يقدّمه المبدع هو جزء لا يتجزأ من مسيرته وثقافته.

وحول العمل الأقرب إلى نفسه الذي ترك بصمة كبرى في مسيرته، أوضح أبو الريش أن رواية «الاعتراف» تعد أول عمل كتبه وظلت حاضرة في نفسه في كل لحظة، لاسيما بعد أن حازت جائزة أفضل رواية عربية خلال قرن، وهو ما زاد من ارتباطه بها واعتزازه بها؛ لكونها عملاً يناقش قضايا إنسانية عميقة وثرية بالثارات الإنسانية المتجددة عبر الزمن.



ووجَّه الكاتب علي أبو الريش نصيحة إلى الجيل الجديد من الكتَّاب والمبدعين، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي كاتب أو شاعر أو مبدع أن ينتظر الجوائز أو يترقب آراء الآخرين عنه، بل يجب عليه التركيز على العمل نفسه؛ لأن الكتابة هي ضرورة وجودية يعيشها الكاتب أثناء إبداعه للعمل بغض النظر عن آراء الناس.



وحذر الشباب من الاستعجال في الوصول إلى النجومية، داعياً إياهم إلى القراءة المتعمقة، والاكتفاء بالرضا الذاتي عن العمل المقدَّم، والثقة بأنه سيصل حتماً إلى قلوب الناس ويحقق أثراً مستداماً في وجدان المجتمع.



بداية جديدة

وأكدت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي، الحاصلة على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة «الرائد» عن فئة الفنون البصرية والرقمية، أن هذا الوسام لا يمثل بالنسبة إليها نقطة وصول، بل هو عتبة لبداية جديدة وعقد يتجدد مع الإبداع.



وأوضحت أن التكريم عندما يأتي من قيادة واعية ومحبة، يصبح معناه أعمق بكثير من كونه قلادة تعلَّق على الصدر، ليلامس الشعور به القلب وتتحول العلاقة بين المبدع ووطنه إلى عناق حقيقي، ما يخلق شعوراً بالتواضع أمام هذه الثقة الكبيرة وتأكيداً على أن الإخلاص في العطاء لا يضيع هباءً.



وأضافت الدكتورة نجاة مكي أنها عندما تنظر إلى مسيرتها اليوم، تجد أن أعظم منجز تعتز به يقاس بالأثر الإنساني الحي الذي تركته اللوحات التي أنتجتها في نفوس الآخرين، لا بمجرد عددها.

وعن مسيرتها الفنية، أشارت إلى أن عطاءها لم يبدأ ليقف عند حدود التكريم، بل إن هذا الوسام بمثابة دفعة روحية جديدة تمنحها مزيداً من القوة للاستمرار في العطاء، وتذكّرها بأن ما قدمته للوطن هو جزء بسيط مما يستحقه، مجددةً عهدها بأن تظل وفية لتراب الوطن الحبيب لتبقى رايته خفاقة بالثقافة والجمال والمعرفة.



ولفتت إلى أن هناك محطات محورية شكّلت رؤيتها وأعادت تعريف الفن بالنسبة إليها كرسالة حب ووفاء، أولها وجودها القريب من أصحاب الهمم، تلك الفئة العزيزة على قلبها، حيث تشعر بالسعادة بأنها علَّمتهم كيف يقرؤون اللون بحواسهم ويشعرون بنبضه ودفئه عندما يسكبونه فوق الورق، معتبرةً تلك اللحظات تجربة روحية عميقة تغمر قلبها بالمعنى الحقيقي للفن بوصفه لغة تتجاوز كل الحدود.



ونوهت بالرحلة المضيئة من خلال عملها مع المؤسسات والمراكز التعليمية في الدولة ووجودها مشرفةً على بعض البرامج مثل برنامجي «وطني إبداعي» و«روائع»، حيث اكتشفت عن قرب كنوزاً بشرية من المواهب الشابة الواعدة التي تستحق كل رعاية ودعم، مشددةً على اعتزازها بشرف تمثيل الوطن في المحافل الدولية، إذ كانت دائماً تحمل على عاتقها أمانة تقديم الهوية الإماراتية الأصيلة ممزوجة بلغة فنية معاصرة تخاطب وجدان العالم.



وفي ختام حديثها، وجَّهت الدكتورة نجاة مكي النصيحة للشباب، مؤكدةً للجيل الجديد أن الفن الحقيقي لا يأتي صدفة، وإنما هو ثمرة تحتاج إلى صبر وتأنٍّ، مشيرةً إلى أن الصبر عند جيل الرواد كان عقيدة لا يحيدون عنها، إذ تفرغوا له طويلاً حتى أثمرت جهودهم تلك النتائج التي نراها اليوم.