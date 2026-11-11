منير فياض يوقّع «يوميات مسافر» في معرض الشارقة



وقّع الدكتور منير سعيد فياض كتابه الجديد «يوميات مسافر»، الصادر عن دار عنوان للنشر والتوزيع، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، مقدماً تجربة توثيقية تستعيد محطات من رحلاته بين بلدان مختلفة، وما رافقها من مواقف ومشاهدات إنسانية.



ويستعرض الكتاب، الذي يحمل تصنيف «رواية توثيقية»، تجارب المؤلف في روسيا والصين وبولندا وألمانيا، مسلطاً الضوء على الاختلافات الثقافية والاجتماعية التي لمسها خلال إقامته وتنقلاته، وما تركته تلك التجارب من أثر في نظرته إلى العالم والآخرين.



ويشير فياض في مقدمة كتابه إلى أن شغفه بالسفر بدأ منذ طفولته، عندما قرأ مغامرات الرحالة المغربي ابن بطوطة، قبل أن يتعزز اهتمامه بتجارب رحالة آخرين، بينهم السوري عدنان تلو، واللبناني مكسيم شعيا، والإماراتي عوض بن مجرن، واليمني أحمد عبده النعيمي.



ويتوقف المؤلف عند رحلته إلى موسكو، حيث أمضى سنوات في الدراسة والعمل، إلى جانب زياراته إلى عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق، وتجربته في الصين ورحلاته الأوروبية.



ويؤكد فياض أن السفر يتجاوز الانتقال بين الأماكن، ليصبح تجربة إنسانية توسع مدارك الفرد، وتعلمه احترام الاختلاف وتقبل الآخرين، مشيراً إلى أن الكتاب يوثق رحلة شخصية بين أربع دول وثلاث ثقافات مختلفة.