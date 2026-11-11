أشارت دراسة أجريت في الدنمارك إلى أن لدى شاربي القهوة تنوعاً في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل. وقالت فرانشيسكا بوتشي، رئيسة فريق البحث من جامعة كوبنهاجن، في بيان، إن من يشربون القهوة باستمرار تزيد تقلصات القولون لديهم، وهو ما يمكن أن يدعم الهضم الصحي، ويساعد في الوقاية من الإمساك، ويحافظ على عضلات الأمعاء في حالة جيدة.
وأشار الباحثون في مجلة «جت مايكروبيولوجي» أيضاً إلى أن مستهلكي القهوة يتمتعون بمستوى حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة.
القهوة تحسن الهضم وتقلل الحموضة
أشارت دراسة أجريت في الدنمارك إلى أن لدى شاربي القهوة تنوعاً في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل. وقالت فرانشيسكا بوتشي، رئيسة فريق البحث من جامعة كوبنهاجن، في بيان، إن من يشربون القهوة باستمرار تزيد تقلصات القولون لديهم، وهو ما يمكن أن يدعم الهضم الصحي، ويساعد في الوقاية من الإمساك، ويحافظ على عضلات الأمعاء في حالة جيدة.