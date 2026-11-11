القهوة تحسن الهضم وتقلل الحموضة

أشارت دراسة أجريت في الدنمارك إلى أن لدى شاربي القهوة تنوعاً في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة ​أقل. وقالت فرانشيسكا بوتشي، رئيسة فريق البحث من جامعة كوبنهاجن، في ​بيان، إن من يشربون القهوة باستمرار تزيد تقلصات القولون ⁠لديهم، وهو ما يمكن أن يدعم الهضم الصحي، ويساعد في الوقاية ​من الإمساك، ويحافظ على عضلات الأمعاء في حالة جيدة.

وأشار الباحثون في ​مجلة «جت مايكروبيولوجي» أيضاً إلى أن مستهلكي القهوة يتمتعون بمستوى حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة.