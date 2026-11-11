هل تعلم كيف نشأت اللغة الإنجليزية؟

في اكتشاف علمي يعيد فتح أحد أقدم ألغاز التاريخ الأوروبي، كشفت تحليلات الحمض النووي لرفات أكثر من 4500 إنسان عاشوا في عصور ما قبل التاريخ عن موجات هجرة بشرية لم تكن معروفة من قبل، ربما لعبت دوراً محورياً في نشأة اللغات الإنجليزية والألمانية والهولندية واللغات الإسكندنافية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الأصول الجغرافية للغات السلتية.

وتشير النتائج إلى أن التاريخ اللغوي لأوروبا قد يكون أكثر تعقيداً مما اعتقده الباحثون لعقود، إذ تكشف عن تحركات سكانية حدثت قبل نحو 4 آلاف عام، وأخرى قبل 3 آلاف عام، أسهمت في نقل أنماط وراثية وثقافية بين مناطق القارة، بالتزامن مع التحولات التي شهدتها اللغات القديمة وانتشارها.

عصور قديمة

وجاءت هذه النتائج في دراستين علميتين نُشرتا في مجلة «Nature» في 28 أكتوبر 2026، بقيادة فريق دولي من جامعتي كوبنهاغن في الدنمارك ولايدن في هولندا، اعتمد على تحليل البيانات الوراثية لأكثر من 4500 فرد من العصور القديمة، من بينهم 712 جينوماً جرى فك تسلسلها الوراثي للمرة الأولى.

وجمع الباحثون بين الأدلة الجينية والمعطيات الأثرية واللغوية، بهدف إعادة بناء مسارات الهجرة التي ربما أسهمت في انتشار اللغات وتطورها عبر آلاف السنين.

وتكمن أهمية هذا النهج في أن الحمض النووي لا يكشف الكلمات التي كان ينطق بها البشر قديماً، لكنه يستطيع تتبع أصولهم الجغرافية وتحركاتهم وانتقالهم بين المناطق، بما يوفر أدلة تساعد على فهم الكيفية التي انتشرت بها اللغات وتغيرت عبر الأجيال.

وأوضح كريستيان كريستيانسن، أستاذ علم الآثار بجامعة غوتنبرغ، أن الجمع بين علم الوراثة والآثار واللغويات يتيح الإجابة عن أسئلة ظلت موضع جدل بين الباحثين لأجيال، مستفيداً من مستوى من الأدلة العلمية لم يكن متاحاً في السابق.

هجرة بشرية

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة اكتشاف موجة هجرة بشرية لم تكن معروفة سابقاً، وصلت إلى شبه الجزيرة الإسكندنافية قبل نحو 4 آلاف عام، ويُرجح أن أصولها تعود إلى مناطق محيطة ببحر البلطيق، قبل أن تنتشر سريعاً وتترك بصمة وراثية واضحة في سكان المنطقة.

ويرجح الباحثون أن هؤلاء المهاجرين حملوا معهم شكلاً مبكراً من اللغات التي تطورت لاحقاً إلى اللغات الجرمانية، التي تنتمي إليها الإنجليزية والألمانية والهولندية والدنماركية والسويدية والنرويجية.

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة، لأن أصول اللغات الجرمانية وتوقيت وصولها إلى شمال أوروبا ظلت موضع نقاش علمي لأكثر من قرن، بين نظريات متعددة حاولت تحديد المناطق التي انطلقت منها هذه اللغات والمسارات التي سلكتها.

وقال هيو ماكول، الأستاذ المساعد في معهد «غلوب» بجامعة كوبنهاغن والمؤلف الرئيسي لإحدى الدراستين، إن الباحثين تمكنوا للمرة الأولى من اختبار بعض هذه الفرضيات باستخدام الأدلة الجينية المباشرة، مشيراً إلى أن الهجرة المكتشفة تتزامن زمنياً وجغرافياً مع الفترة التي يُحتمل أن تكون فيها أقدم أشكال اللغات الجرمانية قد بدأت الانتشار.

أجزاء واسعة

ولم تقتصر الاكتشافات على اللغات الجرمانية، بل امتدت إلى لغز آخر يتعلق بأصول اللغات السلتية، التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم في مناطق مثل أيرلندا وويلز واسكتلندا وبريتاني في فرنسا، بعدما كانت منتشرة في أجزاء واسعة من أوروبا قبل نحو 2500 عام.

وظلت أصول هذه اللغات موضع خلاف بين الباحثين لأكثر من مئة عام، إذ رجحت نظريات أنها نشأت على سواحل المحيط الأطلسي، بينما ربطتها فرضيات أخرى بوسط أوروبا.

لكن تحليل الحمض النووي القديم كشف عن موجات هجرة بشرية انطلقت من وسط أوروبا باتجاه الغرب قبل نحو 3 آلاف عام، ووصلت إلى مناطق تشمل فرنسا وبريطانيا وأيرلندا وشبه الجزيرة الأيبيرية، وهو ما يراه الباحثون التفسير الأكثر ترجيحاً لانتشار اللغات السلتية في تلك المناطق.

وقال غوس كرونين، الأستاذ المشارك في اللغويات المقارنة بجامعتي لايدن وكوبنهاغن، إن الأدلة الجينية القديمة توفر وسيلة جديدة لتقييم النظريات المتنافسة بشأن أصول اللغات السلتية، وتضيف معطيات مهمة إلى نقاش علمي استمر أكثر من قرن.

صلة وراثية

وفي اكتشاف آخر لم يكن متوقعاً، كشفت الدراسة عن صلة وراثية بين شعوب الفايكنغ والأنجلوسكسونيين، تعود إلى موجات هجرة حدثت قبل نحو 1500 عام، أي قبل عدة قرون من بداية عصر الفايكنغ.

وأظهرت البيانات أن مجموعات بشرية قدمت من مناطق تقع حالياً في شمال ألمانيا، وانتقلت إلى الدنمارك وجنوب السويد، حيث أصبحت مكوناً رئيسياً من السكان في بعض المناطق، ولا سيما جزيرة زيلاند الدنماركية.

وتزامنت هذه الهجرة مع ظهور اللغة الإسكندنافية القديمة، التي تحدث بها الفايكنغ لاحقاً، كما أظهرت النتائج أن كثيراً من الدنماركيين والسويديين الذين عاشوا خلال عصر الفايكنغ حملوا قدراً كبيراً من الأصول الوراثية لهؤلاء الوافدين، الذين تربطهم صلات جينية بمجموعات بشرية أسهمت أيضاً في تكوين الأنجلوسكسونيين الذين استقروا في بريطانيا.

وقد تساعد هذه الصلة في تفسير أوجه التشابه اللغوي والثقافي والفني بين سكان اسكندنافيا وبريطانيا، والتي ظلت محط اهتمام الباحثين لفترة طويلة.

ووصف ماكول هذه الهجرة بأنها اكتشاف مفاجئ، موضحاً أن علماء الآثار واللغويين لم يتوقعوا وجودها، رغم أنها تقدم تفسيراً محتملاً لعدد من الروابط التاريخية والثقافية بين المنطقتين.

دلالات مهمة

ورغم ما تحمله النتائج من دلالات مهمة، يشدد الباحثون على أن الأدلة الوراثية وحدها لا تستطيع تحديد اللغة التي كان يتحدث بها البشر في العصور القديمة، إذ لا يكشف الحمض النووي عن الكلمات أو اللهجات، وإنما يرصد الأصول الجغرافية والروابط الوراثية والتحركات السكانية.

ومن هنا، اعتمد الفريق على دمج البيانات الجينية مع الأدلة الأثرية والبحوث اللغوية المتراكمة، للوصول إلى تصورات أكثر دقة بشأن مسارات انتشار اللغات وتطورها عبر الزمن.

وقال إيسكه ويلرسليف، المؤلف الرئيسي للدراستين وأستاذ معهد «غلوب» بجامعة كوبنهاغن، إن تسلسلات الحمض النووي لا تخبر العلماء مباشرة باللغة التي كان يتحدث بها الناس قديماً، لكن الجمع بينها وبين الأدلة اللغوية والأثرية يتيح البدء في تتبع كيفية انتقال اللغات وتغيرها على مدى آلاف السنين.

وتفتح هذه النتائج الباب أمام إعادة تقييم الكثير من النظريات المتعلقة بتاريخ اللغات الأوروبية، وتؤكد أن الهجرات البشرية لم تنقل الجينات والسمات الثقافية فحسب، بل ربما كانت أيضاً من العوامل الحاسمة في تشكيل الخريطة اللغوية للقارة الأوروبية، التي لا تزال آثارها حاضرة في لغات يتحدث بها مئات الملايين من البشر اليوم.