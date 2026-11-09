جائزة غانم غباش تحكي في «الشارقة للكتاب» رحلة القصة الإماراتية بين جيلين

يتطوَّر فن القصة القصيرة الإماراتية بخطوات متسارعة، وتتشكل شخصيتها المستقلة بصورة واضحة، بخاصة مع الإسهامات الثرية للأقلام النسائية المبدعة التي خاضت بجرأة قضايا بالغة الأهمية، على غرار الوطن والتراث والتاريخ وحقوق المرأة.

لكن رغم ذلك لا تزال هناك حاجة إلى دعم المواهب الشابة، عبر تكثيف الدورات التدريبية لتعريفهم بتقنيات ومدارس السرد الحديثة، بما يتيح لهم التعبير بصورة أكثر كثافة عما في قرائحهم من أفكار.

هذا ما أجمع عليه مشاركون في جلسة حوارية تحت عنوان: «جائزة غانم غباش بين جيلين»، أقيمت في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتناولت الجلسة مسيرة الجائزة التي انطلقت عام 1989 ونظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بمشاركة القاص عبدالرضا السجواني، الفائز في دورتها الثانية عام 1991، والروائية الدكتورة باسمة يونس، الفائزة في دورتيها الرابعة والسادسة عامي 1993 و1995، والقاصة منى خليفة الحمودي، الفائزة بالمركز الثاني في الدورة الخامسة عشرة عن قصتها «فرحانة»، وبالمركز الأول في الدورة السابعة عشرة لعام 2026 عن «مزاد الظلال»، وأدارت الجلسة الدكتورة بديعة الهاشمي.



وقالت منى الحمودي إن تجربتها في كتابة القصة القصيرة بدأت خلال المرحلة الثانوية، ونضجت بدرجة ما عبر اشتراكها في مسابقات جامعة الشارقة، موضحة أن قصتها «فرحانة» بدأت كتابتها قبل أكثر من 12 عاماً.

ورأت أن الجوائز لا تصنع موهبة الكاتب بيد أنها تمنحه الثقة خاصةً في بداياته وأن الفوز عزز ثقتها بقدرتها على مواصلة الكتابة، موضحةً أن قصتها «مزاد الظلال»، انطلقت من قضايا وإشكاليات أكثر عمقاً مما كتبته في بداياتها. وتطرقت من خلالها إلى أسئلة فلسفية حول الخير والشر والقيم وعلاقة الإنسان بموروثه الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخدامه في الكتابة قالت إن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرات لغوية تتيح له إنتاج نصوص قصصية وروائية وشعرية، غير أن مخرجاته تحتاج إلى مراجعة وتطوير وإضافة من الكاتب، محذرة من اعتمادها بصورتها النهائية لما قد تتضمنه من أخطاء ومعلومات غير دقيقة، مشددة على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة تركز على تقنيات كتابة القصة القصيرة ومدارسها الحديثة وتستهدف الطاقات الشابة.

من جهته أكد عبدالرضا السجواني أن المكانة التي اكتسبتها الجائزة، وإسهام اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات والنادي الأهلي في رعايتها، ساعدا على استعادتها لرونقها بعد توقفها، داعياً إلى تعزيز التعريف بإرث غانم غباش الثقافي ودوره في تأسيس اتحاد الكتّاب.

وأشار إلى أن تطور وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة أتاح للكتّاب إمكانات جديدة في التعبير وإنتاج الأعمال المرتبطة بفن القصة، بما فيها الأفلام القصيرة، مشدداً على أهمية استلهام الماضي وإعادة تقديمه برؤية معاصرة، والاطلاع على التجارب القصصية العربية والعالمية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة باسمة يونس بدايات الجائزة، موضحة أن فكرتها تبلورت خلال اجتماعات عقدها النادي الأهلي عقب وفاة الأديب غانم غباش، وحظيت بتأييد الحاضرين، مشيرة إلى توليها الأمانة العامة للجائزة لمدة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات خلال عضويتها في مجلس إدارة اتحاد الكتّاب، قبل توقفها لأسباب مادية وعودتها لاحقاً.

كما استذكرت تجربتها في الكتابة للصحف المحلية، ومنها «منبر القراء»، وما وفرته الصحف المحلية ومنها «البيان» من منابر لنشر التجارب الأدبية.

وأكدت أن الجوائز الأدبية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات الكتّاب، وتحفزهم على تطوير أعمالهم، مشددة على أهمية امتلاك أدوات القصة والتمييز بينها وبين الخاطرة، والابتكار في الأشكال السردية بما يعبر عن روح العصر.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضحت يونس أن استخدامه في البحث والوصول إلى المراجع والمعلومات يمكن أن يمثل أداة مساعدة للكاتب، شريطة تحمله مسؤولية اختياراته وما ينتجه من نصوص، مشيرة إلى أن العمل الأدبي يرتبط بتجربة صاحبه وهويته الإنسانية قبل أي عامل آخر.