خلف عبد الله يوقِّع «إنكايا» في «الشارقة للكتاب»





وقّع الكاتب الإماراتي خلف عبد الله خلف كتابه «إنكايا.. في الإنسان والقيادة والأشياء التي تبقى»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وصدر عن الدار دارك للنشر والتوزيع.



ويتناول الكتاب ظاهرة القيادة وكيفية صناعتها، دون أن يُغرق القارئ في نظريات الإدارة التقليدية، بل يفتح أبواباً على عالم المؤسسات، الذي تتشكل فيه الثقة بصمت، وتُختبر المبادئ في لحظات الاختيار.



ويستند المؤلف في طرحه إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين ونصف في مجالات القيادة والحوكمة والتدقيق والمخاطر، ليعيد قراءة مفهوم القيادة بعيداً عن صورتها التقليدية المرتبطة بالسلطة والنفوذ، بل باعتبارها اختباراً طويلاً للنضج، والوعي، والصبر، والقدرة على فهم البشر.



ويأخذ الكتاب قارئه إلى ما وراء الصورة اللامعة للمناصب، حيث قد يجلس قائد أمام الآخرين متماسكاً وواثقاً، بينما تدور في داخله أسئلة لا تنتهي، وقد يبدو موظفاً عادياً في الهيكل المؤسسي، لكنه يمتلك من التأثير الإنساني ما يفوق أصحاب المناصب الرفيعة.



ويتأمل خلف في كتابه الفارق بين القائد الذي يسعى إلى إثبات سلطته، والقائد الذي يترك أثراً إنسانياً يستمر بعد رحيله، مشيراً إلى أن أعظم القادة ليسوا بالضرورة أصحاب الأصوات الأعلى، وإنما أولئك الذين يتركون أثراً هادئاً يبقى طويلاً، حتى بعد مغادرتهم المكان.



ويجمع «إنكايا» بين التجربة والملاحظة والحكاية، متناولاً تفاصيل لا تظهر عادة في أدبيات الإدارة، لكنها تكشف ما وراء المناصب والقرارات، وتطرح أسئلة عن العلاقة بين النفوذ والضمير، وبين الصعود المهني والأثر الذي يتركه الإنسان خلفه.

ويشدد الكتاب على أن النجاح الحقيقي لا يقاس بحجم السلطة التي يمتلكها الإنسان، وإنما بما يتركه في الآخرين من احترام وثقة وشعور بالإنصاف، وأن الأثر الإنساني قد يمتد إلى ما بعد انتهاء العلاقة المهنية أو مغادرة المنصب.

ويختتم الكتاب رؤيته بفكرة تختزل فلسفته الإنسانية، مفادها أن ما يبقى من الإنسان ليس بالضرورة اسمه أو منصبه أو حجم إنجازاته، بل الخير الذي تركه في حياة الآخرين.