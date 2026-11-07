محمد الصرايرة يوقّع في «الشارقة للكتاب» رواية «سبحة الشيطان»



وقّع الكاتب الصحفي الزميل محمد عباس الصرايرة روايته «سبحة الشيطان»، الصادرة عن دار «وعد للنشر والتوزيع»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.



وتقدم الرواية تجربة سردية تستلهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتناقش قضايا التلاعب بالقوانين وغياب المساءلة، من خلال أحداث تتداخل فيها التحقيقات الصحفية مع الصراعات الإنسانية.



وتدور أحداث الرواية حول الصحفي «آدم الحسيني»، الذي يجد نفسه أمام سلسلة من الحقائق والأسرار الصادمة عقب مقتل والده، لتتوالى الأحداث عبر إحدى عشرة محطة درامية، تطرح تساؤلات حول العدالة والحقوق وكرامة الإنسان، ودور الصحافة في كشف الحقيقة ومواجهة التجاوزات.



وتتناول الرواية التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وما يخلّفه الفساد من آثار في حياة الأفراد والمجتمعات، مقدمةً معالجة سردية لقضايا إنسانية تتصل بالعدالة والمساءلة والحق في معرفة الحقيقة.



وتبرز «سبحة الشيطان» جانباً من تجربة الصرايرة الإبداعية، وانتقاله من العمل الصحفي إلى السرد الروائي، مستثمراً أدوات الحكاية في تناول قضايا المجتمع وتسليط الضوء على ما يعتمل فيه من تحولات وتحديات.