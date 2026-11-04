شرطة الشارقة تكثف دورياتها لتسهيل وصول زوار معرض الكتاب



كثفت شرطة الشارقة دورياتها المرورية في محيط معرض الشارقة الدولي للكتاب لتسهيل وصول الزوار وتنظيم حركة المرور وتقديم المساعدة للجمهور بما يعزز سلامتهم وراحتهم طوال فترة المعرض.



وأكد العقيد الدكتور مرزوق خلفان النقبي، مدير إدارة الدوريات بشرطة الشارقة، الجاهزية التامة لمواكبة الحدث من خلال خطط مرورية وتنسيق ميداني يستهدفان ضمان انسيابية حركة السير وتيسير وصول الزوار بأمان والحد من التأخير.



وأوضح أن الاستعدادات بدأت قبل فتح أبواب المعرض أمام الجمهور وشملت التخطيط لتنظيم الحركة المرورية وتعزيز حضور الدوريات في المنطقة المحيطة بالموقع بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار وتوفير الدعم اللازم لهم.



وأشار النقبي إلى أن دور الشرطة يجمع بين إدارة حركة السير وخدمة الجمهور إذ تعمل الدوريات على تسهيل الوصول إلى المعرض وتقديم المساعدة عند الحاجة بما يدعم تجربة الزوار منذ توجههم إلى الموقع.



وشدد على أن سلامة الجمهور وراحتهم تتصدران أولويات شرطة الشارقة مؤكداً حرص الدوريات على أداء مهامها الميدانية بما يتيح للزوار الوصول بسلاسة والمشاركة في فعاليات المعرض.