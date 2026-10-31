لاعب كمال أجسام تسعيني بطموح يتحدى الزمن

عاد لاعب كمال الأجسام الياباني توشيسوكي كانازاوا ‌البالغ عمره ​90 عاماً إلى المسرح الجمعة في كوستا ديل ماريسمي بإسبانيا، ساعياً إلى إثبات أن العمر لا يشكل عائقاً أمام بلوغ ذروة اللياقة البدنية.

وسافر اللاعب (90 عاماً) إلى مدينة سانتا سوزانا الساحلية لمنافسة لاعبين أصغر منه بعقود ⁠في فئة «الأساتذة» المخصصة للرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر، وذلك في مسابقة نظمها الاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.

وخلف المسرح، حذا كانازاوا حذو المنافسين الأصغر ‌سناً في الاستعدادات، حيث قام بالإحماء مع فريقه ووضع رذاذ تسمير البشرة قبل أن يستعرض عضلاته تحت الأضواء.

وقال كانازاوا: «أحب خوض ‌تجارب لم يسبقني لها أحد، وأكثر ما أرغب فيه ‌هو الاستمرار في ممارسة كمال الأجسام طوال حياتي».

ويعزو ‌كانازاوا طول عمره ‌ولياقته البدنية إلى عادات غذائية صارمة، مشيراً إلى أن نظاماً وضعه قبل عقود ​كان سبباً في ‌الحفاظ على قوته وصلابته.

وقال: «هذا ​أمر أبحث عنه وأرغب ⁠في معرفة المزيد عنه. لكن منذ أن بلغت الخمسين، بدأت بناء كتلة عضلية من خلال اتباع نظام غذائي ياباني ​بحت: ⁠الأرز البني والناتو (طبق ⁠من فول الصويا المخمر)، وحساء الميسو».

وأردف: «إنها حقاً الطريقة اليابانية التقليدية في تناول الطعام. وبفضل ذلك، قضيت 90 عاماً دون أن ⁠أمرض أبداً».

ورغم أنه لم يصعد إلى منصة التتويج، لا يزال كانازاوا يركز على تخطي حدود هذه الرياضة، حيث يخطط لظهور أخير قبل أن يعتزل المنافسة. واختتم حديثه: «أفكر في أن أحاول مرة أخرى عندما أبلغ 93 عاماً. بعد ‌ذلك، سأضطر على الأرجح للاعتزال. مع تقدمك في العمر، تبدأ التجاعيد بالظهور ​وتكون كثيرة جداً. في اليابان هناك فكرة سائدة مفادها أنه بمجرد ظهور تلك التجاعيد، فإن مظهرك لم يعد جيداً».

وفي النهاية، يأمل كانازاوا أن تلهم مثابرته الأجيال الأكبر سناً ​للاحتفاظ بالنشاط وتحدي الحدود ‌التقليدية.

