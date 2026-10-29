«سيدي عامر» التونسية تفوز بجائزة المدرسة المتميزة في تحدي القراءة العربي

فازت مدرسة سيدي عامر الابتدائية من الجمهورية التونسية بجائزة «المدرسة المتميزة» في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي 2026، وحصلت على جائزة مالية قدرها مليون درهم، لدعم مبادراتها القرائية والمعرفية، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم اليوم في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات التعليمية والثقافية وأبطال القراءة من مختلف الدول العربية.

وجاء الإعلان عن فوز المدرسة خلال مراسم التكريم، التي شهدت دعوة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمشاركة في تتويج المدرسة الفائزة، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية الجائزة في دعم المؤسسات التعليمية التي نجحت في تحويل القراءة إلى ثقافة راسخة داخل المجتمع المدرسي.

وتفوقت المدرسة التونسية في المنافسة النهائية على مدرستين تأهلتا معها إلى المرحلة الختامية، هما ثانوية اليرموك من دولة الكويت، ومدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية من جمهورية مصر العربية، بعد أن قدمت المدارس الثلاث تجارب ملهمة في بناء بيئات قرائية مستدامة وتحفيز الطلبة على القراءة والبحث والمعرفة.

وتستهدف جائزة المدرسة المتميزة تكريم المؤسسات التعليمية التي تنجح في ترسيخ القراءة ممارسة يومية، من خلال المبادرات والأنشطة التي تشجع الطلبة على اكتشاف الكتب وتنمية مهارات التفكير والتحليل والتعبير، إلى جانب تعزيز مشاركة المعلمين والإدارات المدرسية في دعم الحراك المعرفي.

ويأتي تتويج المدرسة التونسية في إطار أهداف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف غرس حب القراءة في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز مكانة اللغة العربية، وإعداد جيل يمتلك أدوات المعرفة والإبداع والمنافسة.