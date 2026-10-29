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ثقافة

السوري محمود عمران بطلاً لتحدي القراءة العربي 2026 عن فئة أصحاب الهمم

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رحاب حلاوة

تُوّج الطالب السوري محمود عمران بلقب بطل تحدي القراءة العربي عن فئة أصحاب الهمم في الدورة العاشرة لعام 2026، خلال الحفل الختامي الذي أقيم اليوم في دبي، في إنجاز يعكس قوة الإرادة والعزيمة وقدرة أصحاب الهمم على تحقيق التميز والإبداع في ميادين العلم والمعرفة.

وجاء تتويج محمود عمران تقديراً لتميزه في المنافسات القرائية، ليقدم نموذجاً ملهماً لأصحاب الهمم، ويؤكد أن التحديات لا تقف عائقاً أمام الطموح، وأن القراءة تفتح أبواب المعرفة أمام الجميع، وتمنح الأجيال الجديدة فرصاً متكافئة لإبراز قدراتها ومواهبها.

ويعكس فوزه المكانة التي تحظى بها فئة أصحاب الهمم ضمن تحدي القراءة العربي، الذي يتيح لهم المشاركة وإظهار إمكاناتهم المعرفية واللغوية، ويمنحهم منصة عربية للاحتفاء بإنجازاتهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والثقافية.