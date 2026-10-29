الأردني فخري مياس يفوز بجائزة المشرف المتميز في تحدي القراءة العربي 2026

فاز فخري مياس من المملكة الأردنية الهاشمية بجائزة المشرف المتميز في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي 2026، خلال الحفل الختامي الذي أقيم اليوم في دبي، في تتويج يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه المشرفون التربويون في اكتشاف المواهب القرائية، وتحفيز الطلبة على المطالعة، وتنمية قدراتهم المعرفية واللغوية.

ويعكس فوز مياس أهمية الدور الذي يؤديه المشرف في رحلة الطالب مع القراءة، باعتباره شريكاً أساسياً في توجيه الطلبة ومساعدتهم على اختيار الكتب المناسبة، وتطوير مهارات الفهم والتحليل والتعبير، وتحويل القراءة من نشاط مرتبط بالمنافسات إلى ممارسة مستدامة تسهم في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.

وتكتسب جائزة المشرف المتميز أهمية خاصة ضمن فئات تحدي القراءة العربي، إذ تحتفي بالجهود التربوية التي تقف خلف إنجازات الطلبة، وتؤكد أن صناعة جيل قارئ تتطلب تكامل أدوار المدرسة والأسرة والمشرفين، بما يوفر بيئة تعليمية محفزة على المعرفة والإبداع.