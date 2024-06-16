155 مليون دولار إيرادات فيلم (إنسايد أوت2) في أمريكا وكندا

المصدر: رويترز

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أفادت تقديرات نشرت اليوم الأحد أن الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت) أو "قلبا وقالبا" من إنتاج شركة بيكسار حقق إيرادات بلغت 155 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا في بداية عرضه في عطلة نهاية الأسبوع التي تنتهي اليوم الأحد.

وتتجاوز الإيرادات بذلك ما حققه الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي (ديون) أو "كثيب" خلال أيام عرضه من الجمعة إلى الأحد بإحدى عطلات نهاية الأسبوع في مارس الماضي، وهو ما بلغ 82.5 مليون دولار.

وذكرت مؤسسة كومسكور البحثية أن الجزء الثاني من فيلم (إنسايد أوت) حقق إيرادات بلغت 295 مليون دولار خلال أيام العرض الثلاثة بدور العرض في أنحاء العالم.

وتقدم تلك النتائج دعما لملاك دور العرض السينمائي مع وجود أفلام أقل هذا العام لعرضها بسبب تأخيرات نتجت عن إضرابات شهدتها هوليوود العام الماضي.