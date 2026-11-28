معظم عصر «إم تي في» كان الفيديو كليب عملاً إنتاجياً حقيقياً متكاملاً، يتألف من مخرج، وميزانية، وفكرة مبتكرة، وأحياناً فيلماً سينمائياً قصيراً بحد ذاته، وتبقى الذروة التاريخية متمثلة في أغنية «ثريلر» (Thriller) لمايكل جاكسون عام 1983: فيلم قصير، مدته 14 دقيقة من إخراج جون لانديس، قدّر جاكسون ولانديس ميزانيته الأولية بـ 900 ألف دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف تكلفة الفيديو كليب العادي في ذلك الوقت، حتى إن شركة الإنتاج رفضت دفع تكاليفه في البداية، ما اضطر جاكسون وفريقه إلى ابتكار حلول لتمويله؛ إذ كان الفيديو كليب آنذاك يُعامل بوصفه استثماراً فنياً وتجارياً حقيقياً، لا مجرد فكرة لاحقة تُلحق بإصدار الأغنية المنفردة.

افتح إحدى منصات البث الموسيقي الكبرى اليوم، وابحث عن أي أغنية جديدة تقريباً، وستجد على الأرجح شيئاً مختلفاً تماماً: غلاف ألبوم ثابت، أو صورة تتحرك ببطء، يعلوها رسم بياني لموجة صوتية أو كلمات الأغنية وهي تنساب على الشاشة.

هذا هو «المؤثر البصري الرسمي» (Visualizer)، وهو يُعد من الناحية التقنية مقطع فيديو لكونه يعمل ويتحرك، ويحمل الهوية البصرية للفنان، لكنه يفتقر تماماً إلى الرؤية الإخراجية، أو تصميم الرقصات، أو البناء السردي، الذي ميّز هذا القالب الفني في السابق.

بات هذا النمط، بالنسبة لقطاع عريض من الأغاني المنفردة الجديدة، هو الفيديو الترويجي الافتراضي المعتمد لا مجرد إجراء مؤقت يسبق صدور الفيديو كليب «الحقيقي»، بل غالباً ما يكون المحتوى البصري الوحيد، الذي تحظى به الأغنية طوال مسيرتها.

تعود هذه الأسباب في مجملها تقريباً إلى عوامل هيكلية وليست فنية، فالفيديو كليب الكامل ذو الرؤية الإخراجية قد تتراوح تكلفته بين عشرات الآلاف، وتتجاوز المليون دولار بكثير، ويستغرق إنتاجه وتنسيقه وإطلاقه أسابيع طويلة، وهي جداول زمنية باتت تتعارض بشكل متزايد مع آليات الترويج الموسيقي المتبعة اليوم، إذ تكافئ منصات البث التدفقي غزارة الإنتاج المتواصل؛ فالفنان الذي يطرح أغاني منفردة كل بضعة أسابيع لا يمتلك الوقت ولا الميزانية الكافية لإنتاج فيديو كليب متكامل لكل أغنية.

وفي المقابل يمكن إعداد «المؤثر البصري» بتكلفة زهيدة وسرعة فائقة، بل ويجري إنتاجه أحياناً عبر برمجيات وقوالب جاهزة، ليُرفع في يوم طرح الأغنية نفسه، وهو أمر بالغ الأهمية حين تكون النافذة التجارية لنجاح الأغنية تُقاس بالأيام الأولى من تفاعل الخوارزميات، لا بالأشهر.

يكمن خلف ذلك أيضاً دافع فرضته طبيعة المنصات الرقمية نفسها؛ فالقسم الأكبر من الحضور البصري المرتبط بالأغنية بات يتحقق اليوم عبر «تيك توك» ومقاطع «إنستغرام ريلز»، من خلال لقطات، تتراوح مدتها بين 15 و60 ثانية، يصنعها المستخدمون بأنفسهم، واضعين الأغنية خلفية لمقاطعهم الخاصة.

وفي بيئة كهذه لا يقتصر الأمر على كون الفيديو كليب المتقن إخراجياً مكلفاً فحسب، بل يغدو شبه عديم الجدوى، نظراً لأن اللحظة «البصرية» الأكثر مشاهدة للأغنية يُرجح أن تكون مقطع رقص لشخص غريب، لا العمل الرسمي، الذي أطلقه الفنان، وعليه فإن «المؤثر البصري» لم يعد موجوداً ليروي قصة، بل لمجرد استيفاء المتطلب التقني المتمثل في ضرورة رفع مادة مرئية عشوائية مصاحبة للأغنية، في حين أن القيمة البصرية الحقيقية للعمل تعيش في مكان آخر تماماً، خارج نطاق سيطرة الفنان المباشرة.

إن ما فُقد هنا لا يقتصر على مجرد الإبهار البصري؛ إذ كان الفيديو كليب الإخراجي يؤدي وظيفة بيان إبداعي ثانٍ، فرصة لإعادة تأويل معنى الأغنية، أو تعقيده، أو توسيع أبعاده بصرياً، على النحو الذي حوّلت به «ثريلر» أغنية بوب منفردة إلى سردية فيلم رعب، أعادت تشكيل الذاكرة الجمعية للأغنية نفسها.

لقد وُلد جيل كامل من اللحظات الأيقونية في ثقافة البوب، بفضل ذلك القالب الفني: صور وتصميمات حركية ،ترسخت في الوجدان الثقافي تماماً كما ترسخت الأغاني ذاتها، ومؤكد أن موجة صوتية تنبض فوق غلاف ألبوم تعجز عن أداء هذا الدور، وهي في الأصل لا تحاول ذلك.

ليست هذه القصة في جوهرها حكاية عن الكسل أو تراجع الطموح فالفيديوهات ذات الميزانيات الضخمة لا تزال تُنتج للأغاني المنفردة الكبرى، ولنجوم الصف الأول عالمياً.

إنها بالأحرى قصة انشطار هذا القالب الفني إلى مستويين: فئة آخذة في الانحسار من «فيديوهات الأحداث الكبرى» المخصصة لأبرز المحطات التجارية للأغنية، وفئة أخرى أوسع نطاقاً، وأكثر هدوءاً من «المؤثرات البصرية العشوائية»، التي وُجدت فقط لملء خانة تتوقعها الخوارزميات.