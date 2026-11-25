في عالم السينما، لا تولد الأفكار دائماً من فراغ، فكل فيلم يحمل، بصورة أو بأخرى، بصمات أعمال سبقته، سواء في بناء الشخصيات أو تطور الأحداث أو المعالجة البصرية أو حتى طبيعة الصراع الدرامي. لكن ماذا يحدث عندما يصبح التشابه بين فيلمين لافتاً إلى درجة تدفع المشاهد إلى التساؤل: هل نحن أمام مصادفة إبداعية أم إعادة إنتاج لعمل سابق؟.

لطالما أثار هذا السؤال جدلاً في هوليوود وصناعة السينما العالمية، خصوصاً مع ظهور أفلام حققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً، بينما وجد نقاد ومشاهدون أوجه شبه بينها وبين أعمال أقدم، بعضها لم يحظ بالانتشار نفسه أو جاء من صناعات سينمائية بعيدة عن الأضواء.

أفكار عامة

ولا يقتصر الأمر على تشابه الأفكار العامة، بل يمتد أحياناً إلى الحبكات والشخصيات والمشاهد والتكوينات البصرية، فيما يذهب بعض صناع السينما إلى الاعتراف بتأثرهم بأعمال سابقة، معتبرين أن إعادة صياغة الأفكار وتطويرها جزء أصيل من تطور الفن السابع.

لكن التمييز بين التأثر والنسخ ليس أمراً بسيطاً؛ فحقوق الملكية الفكرية لا تحتكر الفكرة المجردة، وإنما تحمي طريقة التعبير الإبداعي عنها. ومن هنا، لا يكفي أن يتشابه فيلمان في الفكرة أو الموضوع للحكم بأن أحدهما نسخ الآخر.

وفيما يلي أبرز الثنائيات السينمائية التي أثارت هذه التساؤلات، وكشفت كيف يمكن للفكرة الواحدة أن تظهر في أعمال مختلفة، بين التأثر المعلن والجدل الذي لم يحسمه التشابه وحده.

"الأسد الملك" و"كيمبا الأسد الأبيض"

عندما عرضت شركة ديزني فيلم الرسوم المتحركة «The Lion King» عام 1994، حقق نجاحاً عالمياً كبيراً، وأصبح أحد أشهر أعمالها، لكن سرعان ما ظهرت مقارنات بينه وبين مسلسل الرسوم المتحركة الياباني «Kimba the White Lion»، الذي استند إلى أعمال الفنان الياباني أوسامو تيزوكا وظهر في ستينيات القرن الماضي.

وركزت المقارنات على عدد من العناصر، من بينها تشابه أسماء البطلين «كيمبا» و«سيمبا»، وقصص الأسود الصغيرة التي تواجه تحديات القيادة وفقدان الأب واستعادة مكانتها، فضلاً عن بعض المشاهد والتكوينات البصرية التي رأى متابعون أنها متقاربة بصورة لافتة.

في المقابل، نفت ديزني أن يكون الفيلم قد استنسخ العمل الياباني، وأكدت أن قصته تستلهم أعمالاً كلاسيكية، من بينها مسرحية «هاملت» لويليام شكسبير، وقصة النبي موسى.

وهكذا ظل الجدل قائماً بين من يرى في أوجه التشابه مؤشرات على التأثر، ومن يعتبرها تقاطعات طبيعية بين قصص البطولة والصراع على السلطة.

"ألعاب الجوع" و"باتل رويال"

من أكثر المقارنات إثارة للجدل تلك التي جمعت بين سلسلة «The Hunger Games» والفيلم الياباني «Battle Royale».

ففي العملين، يجد مراهقون أنفسهم داخل منافسة دموية تفرضها سلطة حاكمة، حيث يتحول الصراع من أجل البقاء إلى عرض جماهيري تحكمه قواعد قاسية، ولا ينجو منه سوى من يتمكن من التغلب على الآخرين.

صدر فيلم «باتل رويال» عام 2000، مستنداً إلى رواية يابانية للكاتب كوشون تاكامي، فيما ظهرت رواية «ألعاب الجوع» للكاتبة سوزان كولينز عام 2008، قبل تحويلها إلى فيلم سينمائي عام 2012.

وأثارت أوجه التشابه نقاشاً واسعاً، خصوصاً بعد أن اتهم المخرج كوينتن تارانتينو سلسلة «ألعاب الجوع» باستلهام العمل الياباني بدرجة كبيرة. غير أن كولينز قالت إنها لم تكن تعرف بوجود «باتل رويال» عندما كتبت روايتها، وإنها علمت به بعد تقديم المخطوطة.

وتكشف هذه المقارنة إشكالية مهمة في صناعة السينما: هل يمكن احتكار فكرة وضع مجموعة من الأشخاص في منافسة قاتلة، أم أن حقوق الحماية تتعلق بالتفاصيل المحددة التي تمنح كل قصة هويتها الخاصة؟

"حياة حشرة" و"النمل"

شهد عام 1998 ظهور فيلمين متقاربين في الفكرة، هما «A Bug's Life» من إنتاج بيكسار و«Antz» من إنتاج دريم ووركس، وكلاهما اتخذ من مجتمعات النمل عالماً درامياً تدور فيه الأحداث.

في الفيلم الأول، يتابع المشاهد نملة مختلفة عن بقية أفراد مستعمرتها، تحاول إنقاذ مجتمعها من تهديد خارجي، بينما يقدم الفيلم الثاني شخصية نملة تشعر بالاختلاف داخل مجتمع تحكمه قواعد صارمة، وتسعى إلى إيجاد مكانها بعيداً عن القيود المفروضة عليها.

ورغم اختلاف المعالجة والشخصيات والنبرة الدرامية، فإن تقارب موعد عرض العملين وتشابه البيئة الرئيسية والموضوعات المرتبطة بالفرد والمجتمع جعلا المقارنة بينهما أمراً حتمياً.

وتكتسب هذه الحالة أهمية خاصة لأنها تطرح احتمال أن تتطور أفكار متشابهة بصورة مستقلة داخل استوديوهات متنافسة، خصوصاً عندما تكون البيئة الإبداعية والاتجاهات الفنية متقاربة.

"حرب النجوم" و"القلعة المخفية"

على خلاف الحالات التي يحيط بها الجدل، لم يخف المخرج جورج لوكاس تأثره بالفيلم الياباني «The Hidden Fortress» للمخرج أكيرا كوروساوا، الذي عرض عام 1958، عند تطوير عالم «Star Wars» الشهير.

وتظهر أوجه التأثر في بعض ملامح البناء الدرامي، خصوصاً استخدام شخصيتين من عامة الناس لتقديم الأحداث من منظور مختلف، إلى جانب رحلة الأميرة عبر مناطق يسيطر عليها الأعداء، وبعض الأساليب السردية والانتقالات البصرية.

لكن لوكاس لم يقدم العمل بوصفه نسخة من الفيلم الياباني، بل أعاد توظيف بعض عناصره داخل عالم الخيال العلمي، وأضاف إليها شخصيات وعوالم وصراعات جديدة، لتولد واحدة من أشهر السلاسل السينمائية في التاريخ.

وتقدم هذه الحالة نموذجاً واضحاً للفارق بين استلهام تجربة فنية سابقة وإعادة إنتاجها؛ فالتأثر المعلن لا ينتقص بالضرورة من أصالة العمل الجديد، ما دام يحمل رؤيته وتكوينه الإبداعي المستقل.

"ماتريكس" و"المدينة المظلمة"

قبل أن يصبح فيلم «The Matrix» ظاهرة سينمائية عالمية عام 1999، كان فيلم «Dark City» قد عرض في العام السابق، مقدماً عالماً غامضاً يعيش فيه البشر داخل مدينة تتحكم قوى خفية في ذاكرتهم وواقعهم.

وتتقاطع التجربتان في طرح أسئلة فلسفية حول حقيقة العالم الذي نعيش فيه، وإمكانية التلاعب بالإدراك والذاكرة، وحدود السيطرة على الإنسان، إلى جانب أجواء بصرية قاتمة وعوالم تبدو مألوفة من الخارج، لكنها تخفي واقعاً مختلفاً تماماً.

وقد جعل التقارب الزمني والتشابه في بعض العناصر البصرية والفكرية المقارنة بين الفيلمين متكررة لدى محبي الخيال العلمي.

ومع ذلك، لا يعني التشابه في معالجة فكرة الواقع المصطنع أن أحد العملين نسخ الآخر؛ فلكل منهما مساره الدرامي وشخصياته وأسلوبه الخاص في استكشاف العلاقة بين الإنسان والحقيقة.

“أفاتار” و”بوكاهونتاس”

عندما أطلق المخرج جيمس كاميرون فيلم «Avatar» عام 2009، لفت العمل الأنظار إلى عالمه البصري وتقنياته السينمائية المتقدمة، لكنه أثار أيضاً مقارنات مع فيلم ديزني «Pocahontas» الصادر عام 1995.

وتتمحور أوجه التشابه التي أشار إليها متابعون حول شخصية تنتمي إلى مجتمع متقدم أو قوة خارجية، وتجد نفسها منخرطة في مجتمع أصلي يعيش وفق ثقافة مختلفة، قبل أن تتعاطف مع أفراده وتدافع عن أرضهم في مواجهة التوسع والاستغلال.

وفي العملين، تتداخل قصة العلاقة العاطفية مع صراع أوسع حول الأرض والهوية والاختلاف الثقافي، وتبرز الطبيعة بوصفها جزءاً أساسياً من هوية المجتمع المهدد.

لكن هذه العناصر تمثل أيضاً موضوعات درامية وتاريخية متكررة في السينما والأدب، ولذلك فإن التشابه في الخط العام للقصة لا يكفي وحده لإثبات الاقتباس غير المشروع.

خلافات

لا تتوقف خلافات التشابه السينمائي عند المقارنات النقدية، بل قد تتحول إلى نزاعات قانونية حقيقية، وهو ما حدث مع الفيلم الكوميدي «Coming to America» للنجم إيدي ميرفي.

فقد أقام الكاتب آرت بوخوالد دعوى ضد شركة باراماونت، مدعياً أن الفيلم استند إلى معالجة قصصية سبق أن قدمها للشركة، وتناول فيها قصة أمير أفريقي يسافر إلى الولايات المتحدة بحثاً عن زوجة.

وانتهى النزاع بحكم لصالح بوخوالد عام 1990، في قضية أصبحت من الأمثلة المعروفة على أهمية حماية المعالجات والاتفاقات المتعلقة بتطوير الأفكار السينمائية.

وتوضح هذه القضية أن النزاع لا يتعلق دائماً بتشابه فيلمين عُرضا بالفعل، بل قد ينشأ أيضاً عندما يقدم كاتب فكرة أو معالجة إلى جهة إنتاجية، ثم يرى أن عناصر منها استُخدمت لاحقاً دون الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

أوجه تطابق

ومن الحالات التي تجاوزت مجرد التشابه، الفيلم القصير «HowardCantour.com» الذي أخرجه الممثل شيا لابوف عام 2012، وأثار جدلاً بعد اكتشاف أوجه تطابق كبيرة بينه وبين قصة مصورة للرسام والكاتب دانيال كلوز، نُشرت عام 2007.

ولم تقتصر المقارنات على الفكرة العامة، بل شملت تفاصيل سردية وحوارات وعناصر بصرية، ما جعل القضية مثالاً على الفارق بين التأثر بأسلوب فني معين ونقل أجزاء محددة من عمل إبداعي قائم.

وأقر لابوف لاحقاً بالخطأ وقدم اعتذاراً، مشيراً إلى أنه فقد السيطرة على مسار العملية الإبداعية.

وتكشف هذه الواقعة أن سهولة الوصول إلى الأعمال الفنية وتعدد مصادر الإلهام لا يعفيان صناع المحتوى من احترام حقوق المبدعين، أو الإشارة إلى مصادر الاقتباس عندما يكون ذلك مطلوباً.

ظاهرة جديدة

تكشف هذه الأمثلة أن التشابه بين الأفلام ليس ظاهرة جديدة، بل جزء من تاريخ السينما وتطورها، حيث تتكرر الموضوعات الإنسانية الكبرى، مثل الحب والانتقام والسلطة والحرية والصراع من أجل البقاء، عبر أجيال مختلفة من صناع الأفلام.

لكن الفارق الجوهري يكمن في طريقة معالجة الفكرة. فالقانون لا يمنح أحداً ملكية موضوع عام أو حبكة مجردة، وإنما يحمي التعبير الإبداعي المحدد، بما يتضمنه من شخصيات وتفاصيل وحوارات ومشاهد وترتيب للأحداث، وفق التشريعات المعمول بها.

ولهذا، فإن التشابه في الأجواء أو الموضوعات لا يكفي لإثبات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، كما أن الإقرار بالتأثر بعمل سابق لا يعني بالضرورة وقوع مخالفة.

وفي صناعة تقوم على تراكم التجارب وإعادة اكتشاف الحكايات الإنسانية، قد يكون الاقتباس جسراً يصل بين ثقافات مختلفة، وقد يكون التقليد محاولة للاستفادة من نجاح تجربة سابقة، لكن الخط الفاصل بينهما يظل مرهوناً بمدى استقلال الرؤية الإبداعية واحترام حقوق أصحاب الأعمال الأصلية.

وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يرافق المشاهد بعد انتهاء الفيلم: هل شاهد عملاً جديداً أعاد ابتكار فكرة مألوفة، أم أنه شاهد حكاية قديمة ارتدت ثوباً سينمائياً مختلفاً؟.