

يُمثل فيلم Ebenezer أول بطولة مطلقة لجوني ديب في عمل من إنتاج استوديوهات هوليوود الكبرى بعد قرابة عقدٍ قضاه منبوذاً خارج أسوارها؛ إذ لم يتصدر فيلماً بهذا الحجم منذ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales عام 2017، باستثناء مشاريع أصغر حجماً، معظمها أوروبية، مثل Jeanne du Barry.



وقد جاء نفيه ذاك في أعقاب معركته القضائية المريرة مع زوجته السابقة آمبر هيرد. ففي عام 2020، أصدرت محكمة بريطانية حكماً ضده في دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة The Sun بعد أن وصفته بالمتعدي بـ «الضارب لزوجته»، ليُقصى على إثرها من سلسلتي Fantastic Beasts وPirates.



ورغم أن هيئة محلفين أمريكية أنصفته لاحقاً في دعوى التشهير عام 2022، فإن الصناعة السينمائية لم تُعد فتح أبوابها له بالكامل إلا الآن.



الفيلم، الذي أخرجه تاي ويست عن سيناريو لناثانيال هالبرن، يقتبس رواية تشارلز ديكنز القصيرة الشهيرة الصادرة عام 1843 بعنوان A Christmas Carol (ترنيمة عيد الميلاد). يزور شبح الشريك الراحل جيكوب مارلي (إيان ماكيلين) المرابي البخيل والوحيد إبنيزر سكروج (جوني ديب) عشية عيد الميلاد، محذراً إياه بضرورة تغيير مسلكه قبل حلول ثلاثة أرواح: شبح عيد الميلاد الماضي (أندريا رايزبورو)، وشبح عيد الميلاد الحاضر (تراميل تيلمان)، وشبح عيد الميلاد القادم (ديزي ريدلي)؛ فيما يؤدي روبرت غرينت دور كاتبه المغلوب على أمره، بوب كراتشيت.



لقد رُويت هذه الحكاية مرات لا تُحصى، وهذه النسخة لا تعيد ابتكار العجلة ولا تكتب قواعد جديدة؛ لكنها متقنة وجيدة، وأحياناً يكون ذلك كافياً تماماً.

القيم الإنتاجية رفيعة المستوى، وبصمات تاي ويست القادمة من رحم سينما الرعب حاضرة في كل زاوية.

وجدير بالذكر أن ديكنز نشر قصته في الأصل بوصفها «حكاية أشباح»، وإن كنا نشك في أنها كانت يوماً رواية رعب بالمعنى الحرفي.



وفي كلتا الحالتين، هذا الفيلم ليس موجهاً للأطفال، بل للمراهقين والبالغين.



تُشير تقنيات التقريب (Zooms) وحركات الكاميرا لدى ويست جميعها إلى استعارات سينما الرعب، وتتجلى في أبهى صورها في لقطة خاطفة بزاوية مائلة (Dutch-angle) لإبنيزر وهو يتأمل مدرسته القديمة؛ لقطة لا تدوم سوى ثانية واحدة —إن رمشت بعينك ستفوتك— لكن مدير التصوير تشيكو فاريزي أطّرها ببراعة آسرة.



وثمة صور لافتة أخرى في وقت مبكر من الفيلم، داخل مكتب حسابات إبنيزر، حيث يصور فاريزي كلاً من سكروج وكراتشيت من خلال حلية معدنية دائرية ضمن ديكور المكتب، فتظهر وجوههما مؤطرة بدقة داخل الدائرة في لقطة واسعة؛ وهو تكوين بصري يُعرف بـ «الإطار داخل الإطار»، ويعمل هنا بجمالية فائقة.



أما أداء ديب فلا يقل عن كونه عظيماً؛ إذ يسكب قلبه في الدور ويتلاشى داخل الشخصية كلياً، إلى حدٍ اضطر كاتب هذا الموضوع معه إلى تذكير نفسه مراراً بأن من يقف على الشاشة هو جوني ديب. إنها عودة مستحقة عن جدارة.

في المقابل، يسرق إيان ماكيلين في دور مارلي الأضواء من الجميع رغم خروجه المبكر من الأحداث. إن جمع ديب وماكيلين في مشهد واحد، وأحدهما في هيئة شبح، يتطلب أداءً استثنائياً من كليهما، وماكيلين هو من يكسب الجولة.



فهذا الفيلم إما أنه فيلم ديب أو فيلم ماكيلين، وفي ذلك الحوار المتبادل بينهما، يغدو الفيلم ملكاً لماكيلين. بل إننا لسنا واثقين أصلاً مما إذا كان من الصواب إسناد الدور إليه هنا، لأنه يهدد بسرقة البريق من البطل الرئيس.

ينقسم الفيلم إلى ثلاثة فصول، يقود كلاً منها أحد الأشباح الثلاثة، ويأتي فصل «عيد الميلاد الماضي» مع أندريا رايزبورو كأفضلها على الإطلاق؛ فهو يفيض بمشاعر الحنين الجارفة لإبنيزر، ويوفر العمق النفسي الذي يضفي على شخصيته بُعداً إنسانياً حقيقياً.



فيلم Ebenezer جيد بحق؛ فكل موهبة وُظفت حول ديب تقدم بالضبط ما تتطلبه القصة، والنتيجة عمل جميل وممتع للغاية. إنها عودة رائعة، والسينما في أمسّ الحاجة إلى نجوم من عياره.



تساؤل واحد ظل عالقاً في ذهن كاتب هذا الموضوع طويلاً بعد انتهاء شارة النهاية: ماذا لو أُسند دور إبنيزر نفسه إلى إيان ماكيلين؟ أي نوع من الأداء كنا سنحظى به منه، بكل ما يملكه من هيبة مُهدِّدة، وخفة ظل لاذعة، وشجن عميق؟ إنه سؤال مُغرٍ للتأمل، ومقياس حقيقي لحجم الموهبة التي يزخر بها طاقم التمثيل هذا.