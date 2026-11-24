

يذهب كاتب هذا الموضوع إلى السينما، بين أسباب أخرى، هرباً من وسائل التواصل الاجتماعي. نريد ساعتين بعيداً عن الإشعارات والإعجابات والمشاركات والأرقام التي تطاردنا طوال اليوم. لكننا اكتشفنا أثناء مشاهدة فيلم «How to Rob a Bank» للمخرج ديفيد ليتش، أن وسائل التواصل الاجتماعي لحقت بنا إلى قاعة السينما، وهذه المرة احتلت الشاشة بأكملها!



يروي الفيلم قصة عصابة تسرق البنوك، وتحول جرائمها إلى عروض مصورة تنشرها عبر الإنترنت، فتحصد ملايين المشاهدات وتكتسب شعبية واسعة، بينما يلاحقها مكتب التحقيقات الفيدرالي. فكرة معاصرة تصلح لفيلم جريمة مثير، خصوصاً أن مخرجه شارك في إخراج «John Wick»، لكن النتيجة جاءت، بالنسبة للكاتب تجربة مرهقة تفتقر إلى التشويق.



يتحرك الفيلم بين عالمين: الواقع الذي تحدث فيه السرقات، والعالم الرقمي الذي يعيد تقديمها للجمهور. المشكلة ليست في وجود العالم الثاني، وإنما في استحواذه على التجربة السينمائية.



مونتاج متسارع، ووجوه تعبيرية، وقلوب، وإعجابات، وأرقام تتدفق على الشاشة، ومقاطع مصورة تتلاحق بلا توقف. بدا الفيلم كأنه يحاول استرضاء جمهور الجيل «زد» بتقليد اللغة البصرية التي اعتادها، متناسياً أن السينما ليست منصة أخرى للتصفح.

ليس لدينا اعتراض على الفكرة، بل على طريقة تنفيذها.



كان بإمكان ليتش تقليص حضور هذه المؤثرات إلى نحو ثلث الفيلم، ومنحنا مشاهد سرقة ومطاردات مصممة بحرفية، تحمل بصمته كمخرج أكشن، ثم إعادة تقديمها عبر يوتيوب داخل الحكاية، ليكشف كيف تتحول الجريمة إلى استعراض رقمي.



كان عليه أن يقدم السينما أولاً، ثم يترك وسائل التواصل الاجتماعي تعلق عليها، لا أن يجعل الأخيرة تبتلع الأولى.



بعد نحو 45 دقيقة، فقد الكاتب اهتمامه تماماً. شعر بالملل، المفارقة أن فيلماً يتحرك بهذه السرعة لم ينجح في توليد التوتر. لم نجد مشهداً استعراضياً واحداً ظل عالقاً في ذاكرتنا، رغم خبرة ليتش في أفلام الحركة. فالسرعة ليست تشويقاً، وكثرة القطع لا تعني بالضرورة وجود إيقاع.



أما الحوارات، فبدت أكثر مما تحتمله حبكة بهذه البساطة. بعض المشاهد تحولت إلى محاضرات لا تضيف شيئاً. عندما يخاطب رايان (نيكولاس هولت) متابعيه عبر يوتيوب ناصحاً إياهم بطلب محامٍ عند الاعتقال، تنتقل الكاميرا لاحقاً بين غرف الاستجواب لتُظهر أفراد العصابة يرددون الطلب نفسه. لماذا كل هذا الإلحاح على معلومة واضحة؟ وهل يحتاج المشاهد إلى شرح كل تفصيلة؟



لم نتعاطف مع اللصوص، ولم تقنعنا مبرراتهم، بل تمنينا القبض عليهم. وليست المشكلة أن الشخصيات مجرمة؛ فقد منحتنا السينما شخصيات إجرامية آسرة، لكن الفيلم لم يمنحنا سبباً للاهتمام بمصير أبطاله.

وسط هذه الفوضى، كان ظهور جون سي. رايلي بدور المحقق جون ويست أشبه باستعادة مؤقتة للسينما. كلما ظهر شعرنا بأننا نتابع شخصية بشرية حقيقية، لا وجهاً آخر في فيديو متداول.



والأمر نفسه ينطبق على كريستيان سليتر، الذي بدا حضوره الهادئ والمنضبط نقيضاً للضجيج المحيط به. الممثلان لم ينقذا الفيلم، لكنهما كشفا، من حيث لا يقصد العمل، مقدار ما افتقدته فيه: الشخصيات التي تستحق المتابعة.



لا شك في أن ليتش أراد صناعة فيلم معاصر يناقش علاقة الجريمة بالشهرة الرقمية، لكن النوايا السليمة لا تضمن النتائج الجيدة. لقد طغت الوسيلة على الحكاية، واختفى التشويق وراء المؤثرات.



وعندما ألمحت النهاية إلى احتمال إنتاج جزء ثانٍ، لم نشعر بالحماس، بل تمنينا ألا يتحقق ذلك.

غادرنا القاعة بارتياح لانتهاء التجربة، وتساءلنا إذا كانت السينما ستقلد يوتيوب بهذا الإصرار، فلماذا نذهب إليها أصلاً؟



دخلنا القاعة هرباً من وسائل التواصل الاجتماعي، وخرجنا منها كأننا أمضينا ساعتين نتصفحها دون توقف.