حين توقفت حركة الطيران في الولايات المتحدة، واصطدمت ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي، عاد فيلم «اترك العالم خلفك» (Leave the World Behind)، الذي عرضته «نتفليكس» عام 2023، إلى دائرة الاهتمام، مصحوباً بتساؤلات عما إذا كان قد تنبأ بهذه الأحداث قبل وقوعها. لكن هل تكفي المصادفات البصرية لتحويل فيلم سينمائي إلى نبوءة؟ والأهم، هل نجح العمل أصلاً في تحويل مخاوفه من انهيار الحضارة إلى تجربة سينمائية مقنعة؟

الفيلم الذي أخرجه سام إسماعيل، بمشاركة شركة «هاير غراوند» التابعة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل في الإنتاج التنفيذي، مقتبس من رواية لرمّان علام، ويروي حكاية عائلة تستأجر منزلاً لقضاء عطلة هادئة، قبل أن تتوالى أحداث غامضة تنذر بانهيار شامل للبنية التكنولوجية والأمنية في البلاد.

تبدأ المقارنة مع الواقع من مشاهد سفينة عملاقة تجنح نحو الشاطئ، وطائرات تسقط من السماء، وسيارات كهربائية ذاتية القيادة تصطدم ببعضها.

غير أن إيقاف الرحلات الأمريكية في نوفمبر 2026 جاء نتيجة اضطرابات تقنية في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية، بينما ارتبط حادث المسيسيبي بخلل في توجيه الناقلة، وفق المعطيات الأولية للتحقيق.

إنها تشابهات عامة في صور الحوادث، وليست تطابقاً في أسبابها أو ظروفها.

بعيداً عن هذه المصادفات، تكمن مشكلة الفيلم الأساسية في الفجوة بين طموحه البصري وقدرته على إثارة التوتر. يستعين إسماعيل بحركات كاميرا دائرية متواصلة، ولقطات علوية، وانتقالات استعراضية من داخل المنزل إلى خارجه، سعياً إلى خلق شعور بالاختلال وفقدان التوازن.

يمكن إدراك المقصود من هذه الخيارات بسهولة؛ فالعالم يفقد استقراره، والكاميرا تحاول التعبير عن اضطرابه. لكن وضوح النية الفنية لا يعني نجاح تنفيذها.

فالتكرار المفرط للحركات نفسها يحولها تدريجياً من وسيلة للتعبير إلى استعراض تقني يلفت الانتباه إلى ذاته، حتى يصبح المشاهد مشغولاً بتوقع الحركة التالية للكاميرا بدلاً من متابعة الأحداث.

وهنا يفقد الأسلوب قيمته إذ لا يكفي أن تبدو الصورة مضطربة لكي ينتقل الاضطراب إلى المتفرج.

تتفاقم المشكلة في البناء السردي. يقدم الفيلم سلسلة من الظواهر المثيرة: سفينة تندفع نحو اليابسة، وطائرات تهوي، ومسيّرات تلقي منشورات غامضة، وقطعان غزلان تحاصر الشخصيات، وسيارات تصطدم في مشهد فوضوي متكرر.

كل حادثة تحمل إمكانية بناء مشهد تشويقي متكامل، لكن الفيلم يكتفي غالباً بإطلاق الفكرة، ثم ينتقل إلى حوارات مطولة، قبل تقديم ظاهرة جديدة تتبعها حوارات أخرى.

يتحول هذا النمط إلى إيقاع يمكن توقعه، فلا تتراكم الأخطار بصورة تصاعدية، ولا تنمو المخاوف بما يتناسب مع حجم الكارثة المفترضة.

وليست المشكلة في البطء بحد ذاته؛ فالسينما قدمت روائع تشويقية تقوم على الصمت والانتظار. المشكلة أن الحوارات هنا لا تمنح الأحداث دائماً أبعاداً إضافية، ولا تجعل مصائر الشخصيات أكثر إلحاحاً بالنسبة للمشاهد.

حتى توزيع الحضور بين الشخصيات يبدو غير متوازن أحياناً؛ إذ يغيب إيثان هوك لفترات طويلة نسبياً، ثم يعود في مشاهد حوارية ممتدة، بينما تتراجع شخصيات أخرى، وفي مقدمتها شخصية جوليا روبرتس، عن مركز الاهتمام.

ويمتد هذا الاضطراب إلى المونتاج، حين يبني الفيلم إيقاعاً بصرياً من خلال القطع المتبادل بين مشهدين صامتين، قبل أن تقاطعهما مشاهد حوارية تبدد التوتر الذي بدأ يتشكل.

يبلغ الفيلم إحدى لحظاته الأكثر تأثيراً عندما تقترب الكارثة من اتخاذ شكل ملموس، ويصبح الخطر أكثر حضوراً من أي وقت مضى. هنا ينجح إسماعيل، ولو للحظات، في توليد شعور حقيقي بالخوف، بعد سلسلة طويلة من التلميحات والظواهر الغامضة.

لكن المخرج سرعان ما يبدد هذا التوتر بتحول حاد في النبرة، مستعيناً بمفارقة ساخرة تبدو أقرب إلى تعليق فكري على سلوك الإنسان المعاصر منها إلى خاتمة تنسجم مع المناخ الذي حاول بناءه طوال الفيلم.

لا تخلو الفكرة من الذكاء، ولا يصعب إدراك مقصدها، لكن المشكلة تكمن في توقيتها وتأثيرها؛ إذ تأتي بعد أكثر من ساعتين من محاولات استثارة القلق، فتقوض الإحساس بالخطر بدلاً من تعميقه.

وليست السخرية نقيضاً للجدية بالضرورة، غير أن الجمع بينهما يحتاج إلى توازن دقيق، خصوصاً في فيلم يطلب من جمهوره التعامل مع احتمال انهيار الحضارة البشرية بوصفه تهديداً وجودياً.

وهنا تبدو المفارقة النهائية أكثر نجاحاً بوصفها فكرة على الورق منها بوصفها خاتمة سينمائية مؤثرة.

تستدعي هذه التجربة المقارنة بفيلم «10 كلوفرفيلد لين» (2016)، الذي بنى رعبه حول فتاة محتجزة في ملجأ مع رجل يؤكد أنه أنقذها من كارثة بالخارج. لم يحتج ذلك الفيلم إلى حركات كاميرا استعراضية أو عشرات الظواهر الغامضة؛ فقد صنع توتره من وجه جون غودمان الغاضب.

كان الغموض هناك مرتبطاً بمصير إنسان، ولذلك ظل الخوف حاضراً حتى بعد انكشاف الحقيقة.

أما «اترك العالم خلفك»، فيثير أسئلة كبرى عن هشاشة الحضارة والاعتماد على التكنولوجيا وانهيار الثقة، لكنه يتعثر في تحويلها إلى تجربة إنسانية مؤثرة.

ولعل المفارقة أن الفيلم عاد إلى الاهتمام بسبب أحداث لم يتنبأ بتفاصيلها، بينما تبقى مشكلته السينمائية في عجزه عن جعل كارثته المتخيلة مثيرة للخوف بالقدر الذي تستحقه.

فالسينما لا تحتاج إلى التنبؤ بالمستقبل لكي تخيفنا، بل إلى إقناعنا بأن ما نشاهده يستحق أن نخشاه.