كان من المقرر في الأصل طرح فيلم The Cat in the Hat في 27 فبراير 2026، غير أن شركة «وارنر براذرز» أرجأت موعده إلى السادس من نوفمبر؛ لتفادي ازدحام جدول عروض مطلع العام، وللاستفادة من موسم العطلات وفرص تسويق البضائع والمنتجات المرتبطة به. غير أن طول الانتظار لم يخدم الفيلم في شيء.

يمثل النص الأصلي علامة فارقة في أدب الأطفال؛ فقد نشر د.سوس (ثيودور غايزل) الكتاب عام 1957 بعد تحدٍّ لكتابة كتاب تمهيدي للقراء الصغار يكون أكثر إمتاعاً وجاذبية من كتب القراءة المدرسية الرتيبة لشخصيتي «ديك وجين».

وباستخدام حصيلة مفردات محدودة عمداً، روى قصة طفلين يمكثان بمفردهما في المنزل خلال يوم ممطر، فيزورهما قط ماكر ومشاغب يقلب البيت رأساً على عقب بمساعدة «الشيء واحد» و«الشيء اثنين»، قبل أن يعيد ترتيب كل شيء كما كان.

تلك البساطة تحديداً كانت سر العبقرية. وفي عام 2003، صدر فيلم روائي حي مقتبس عن العمل، وتعد هذه النسخة الحالية أول فيلم رسوم متحركة طويل يجسد الشخصية. تأخذ هذه النسخة الجديدة «القط» (بصوت بيل هيدر) في ما يُوصف بأنه أصعب مهمة يواجهها حتى الآن؛ إذ قد تكون فرصته الأخيرة لإثبات جدارته، وإلا فإنه سيخسر قبعته السحرية.

وتتمثل مهمته في إدخال البهجة على قلب الشقيقين «غابي» (زوتشيتل غوميز) و«سيباستيان» (تياغو مارتينيز)، اللذين يعانيان من صعوبة التأقلم مع الانتقال إلى بلدة جديدة، بينما تظهر والدتهما (أمريكا فيريرا) في الخلفية.

ويتولى السمكة «وافلز» (مات بيري) تقديم التذمر الكوميدي الساخر، في حين يكمل طاقم التمثيل المساعد بما في ذلك كينتا برونسون وبوين يانغ ملامح عالم القط.

من الناحية البصرية، الفيلم مذهل بحق؛ فرسوم التحريك بديعة، والألوان ساحرة تشي بشغف حقيقي يكمن خلفها. إنه وليمة للعين، ومن الواضح أن فناني التحريك سكبوا كل طاقتهم فيه.

غير أن البناء السردي يعاني من فوضى عارمة؛ فالفيلم يفقد تركيزه وبوصلته، حتى إننا لم نعد واثقين من عدد الأشرار الذين يفترض بهم أن يكونوا في القصة.

كما يزخر عالم القط بجرعة مفرطة من صراعات المكاتب والسياسات المؤسسية؛ حيث نشهد شخصيات تُخفّض رتبها أو تُرقّى وسط مصطلحات ومفردات الشركات وعالم الأعمال.

كبالغين نفهم هذه التلميحات، لكن كيف يُفترض بالأطفال وهم الجمهور الأساسي المستهدف استيعاب ذلك؟ والعمل يعاني أيضاً من تكدس شخصيات فائضة عن الحاجة، بعضها باهت ويفتقر للإلهام بل ويغرق في السخافة.

وتعتبر كائنات «الشيء» (The Things)، التي تحاكي كائنات «المينيونز»، الأسوأ على الإطلاق في هذا المضمار، وكم نتمنى ألا يقدم لنا المخرجان أليساندرو كارلوني وإيريكا ريفينوجا عملاً منشقاً (Spinoff) يخص هذه الشخصيات.

النبرة العامة للفيلم مشتتة وغير متجانسة، حيث تطغى عليه الهستيريا والفوضى والضجيج من البداية إلى النهاية. وحتى أسلوب التحريك يفتقر للوحدة والتماسك، وانتقاله المتواصل والمتقلب من نمط إلى آخر لا يولد أي اندماج.

يبذل بيل هيدر قصارى جهده، لكن المادة المكتوبة تخذله ولا تسانده. وتبقى السمكة «وافلز» النقطة المضيئة الأفضل هنا؛ شخصية تخطف الأضواء ببراعة، والأكثر جاذبية في العمل بأكمله.

من المرجح أن ينال الفيلم إعجاب الأطفال، وسيزدهر حتماً عبر منصات البث الرقمي مع وجود الصغار في المنازل. لكن داخل صالة السينما، لم يشعر كاتب هذه السطور ولا الجمهور في قاعة العرض بأي دفء أو حماسة حقيقية.

ونقول الكلمة بصراحة: كان عملاً مملاً على الرغم من كل صخبه؛ فهو يتحرك بوتيرة آلية ميكانيكية تخلو من أي عمق. شعرنا بأننا اكتفينا تماماً، وقاومنا الرغبة في مغادرة الصالة.

وحين يقرر الفيلم أخيراً تقديم رسالته ويتحول إلى نبرة عاطفية، يكون الوقت قد فات؛ فبعد كل تلك الفوضى العارمة، بلغ كاتب الموضوع من البرود العاطفي حداً منعه من التفاعل معها أو احتضانها. لا شيء هنا يملك مقومات البقاء والخلود في هذه المعالجة تحديداً، وهو أمر مؤسف بحق لقصة كان سر سحرها الأصيل في أنها لم تكن بحاجة لبذل جهد لتأسر القلوب.