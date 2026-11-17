لطالما تفاديت أفلام الوحوش، ولا تستهويني أفلام الفانتازيا، غير أني وجدت نفسي مأخوذاً ومستغرقاً بالكامل في مشاهدة Godzilla Minus Zero. إن غودزيلا الياباني يتفوق بمراحل على نظيره الأمريكي، وقد فضلنا رؤية الوحش بين أيدي صنّاعه الأصليين.

تأمل ما كانت هوليوود تحاول فعله؛ إذ عكفت على بناء «عالم وحوش يونيفيرسال» لسنوات دون أن يُكتب له النماء، ليتعثر المشروع بعد فيلم The Mummy، ثم يُجمّد مجدداً إثر إخفاق Wolf Man. وفي المقابل، صنعت اليابان ببساطة فيلماً للوحوش يحمل غاية وقضية.

يأتي العمل كجزء ثانٍ مباشر لفيلم Godzilla Minus One، مستأنفاً أحداثه في عام 1949، بعد عامين من وقائع الفيلم الأول. يحاول «كويتشي شيكيشيما» (ريونوسوكي كاميكي)، طيار الكاميكازي السابق، أن يحيا حياة هادئة مع زوجته «نوريكو» (مينامي هامابي) والطفلة «أكيكو» (ساي ناغاتاني)، يتيمة الحرب التي يربيانها كابنتهما.

بينما يقود الدكتور «نودا» (هيديتاكا يوشيوكا) الآن مجموعة مكرسة للتعامل مع مثل هذه التهديدات. وفجأة، تحل كارثة جديدة متمثلة في الوحش ذي الرؤوس الثلاثة «الملك غيدوراه»، ليعود غودزيلا لمواجهته.

تاكاشي يامازاكي، الذي تولى كتابة وإخراج العملين والإشراف على مؤثراتهما البصرية، أحيا القصة مجدداً لأن الجزء الأول انتهى بمشهد تجدد غودزيلا تحت مياه المحيط، وقد منحه النجاح المتوج بالأوسكار الفرصة لإتمام الحكاية.

في جوهره، هذا عمل عن عقدة الذنب في مرحلة ما بعد الحرب؛ فـ «كويتشي» يرزح تحت وطأة خزي النجاة بعدما عجز عن إتمام مهمته الانتحارية (الكاميكازي)، واليابان نفسها أمة تعيد بناء ذاتها وسط ركام الحزن والندم واليتامى.

وغودزيلا هنا هو التجسيد المادي الحي لذاك الذنب؛ إنه الماضي الذي يرفض أن يبقى دفيناً في التراب. والفيلم يتيح للناجين فرصة مواجهته بدلاً من الفرار منه، وهو ما يمنح المشهدية البصرية ثقلها العاطفي.

يفتتح الفيلم أنغامه بموسيقى تقشعر لها الأبدان، أعادت إلى المخيلة مسلسلات الرسوم المتحركة اليابانية في السبعينيات التي تابعناها في الثمانينيات. لحن المؤلف الموسيقي ناوكي ساتو يتسم بالتكرار، لكنه لا يبعث على الرتابة ولا يشتت الانتباه؛ فما إن يطرق مسامعنا، حتى يقذف بنا مباشرة في قلب المشهد. إنه يستحضر موسيقى مشهد الاستحمام في فيلم Psycho، لكنه ينساب بإيقاع أبطأ وأكثر درامية.

لم يراودنا لمرة واحدة شعور بأننا نشاهد أحد أفلام مارفل؛ فمشاهد القتال والدمار صُممت حركياً بعناية بالغة، وبإيقاع متمهل ومميز يمنحها إحساساً ملموساً بالواقعية. فالصدام بين غودزيلا والملك غيدوراه ثُلاثي الرؤوس قُدّم بشكل أقرب إلى التصوير البطيء، أضفى على المعركة وزناً جسدياً مقنعاً.

والمثير للاهتمام أن مارفل لم تخطر بالبال قط، على الرغم من أن أفلامها تكتظ بالوحوش.

المؤثرات البصرية المُنفذة بالحاسوب (CGI) مذهلة، ودمار المدن باعث على الرعب بحق؛ فعندما يهوي غودزيلا إلى الأرض، ترتعد صالة السينما بأكملها، وحين يطلق صرخته أو ينفث زفيره الذري الأزرق، يغدو الصوت يصم الآذان.

وهناك لحظة يستقل فيها كويتشي وعائلته القطار، ويمرون على مشهد مهيب للدمار، ويلتقط يامازاكي وجوههم خلف النوافذ بطريقة تبدو وكأنها مستلهمة مباشرة من أسلوب ستيفن سبيلبرغ الإخراجي.

واللافت حقاً هو حجم الميزانية؛ فالفيلم صُنع، وفق ما يتردد، بميزانية تقارب 18 مليون دولار فقط، وهو جزء ضئيل مما تكلفه هوليوود لإنتاج فيلم عن غودزيلا، ومع ذلك يبدو العمل هنا أرقى مظهراً.

وُلد غودزيلا عام 1954 مع فيلم Gojira للمخرج إيشيرو هوندا من استوديوهات «توهو». وخرج الوحش من ظلال هيروشيما وناغازاكي وغبار التجارب النووية الأمريكية في المحيط الهادئ، التي لوثت سفينة صيد يابانية في العام ذاته.

وفي الثقافة اليابانية، بدأ الوحش كتجسيد مباشر للرعب النووي والصدمة القومية؛ قوة دمار صنعتها الحماقة البشرية. وعلى مر العقود، تحول أيضاً إلى حامٍ وأيقونة ثقافية، لكنه لم يفقد قط مغزاه التأسيسي الأصيل.

يأتي Godzilla Minus Zero ليفي بهذا الإرث حقه؛ إنه فيلم وحوش يتخذ من الفقد والحزن قلباً نابضاً له، وذلك تحديداً هو سر نجاحه وتفوقه.