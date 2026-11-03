معركة الذئاب وتوقف النبض.. حين تصبح قسوة الجسد المتداعي أفتك من براري الشمال في «قلب الوحش»

من النادر أن تعثر على حكاية تدفئ القلب في خضم دراما نجاة قاسية وضارية، والأندر من ذلك أن تجد عملاً يستحق عاطفته تلك بجدارة واستحقاق.

فيلم «قلب الوحش» ( Heart of the Beast) الصادر 2026 يظفر بذلك، إلى حد بعيد، لأنه يدرك حقيقة تغفل عنها أغلب أفلام الكلاب: لا يمكن للحيوان أن يُعامل كونه مجرد رفيق ثانوي على الهامش.

يرفع هذا الفيلم بطله الوفي من المقاعد الخلفية، ليصنع منه شخصية محورية تقف كتفاً بكتف، على قدم المساواة تقريباً، مع نجم الشباك براد بيت.

الحبكة هنا بسيطة ونافذة؛ «جيمس بلمونت» (براد بيت)، ضابط في القوات الخاصة، وكلبه القتالي «أودين» تقطعت بهما السبل في براري ألاسكا إثر تحطم طائرتهما.

في عزلة تامة عن الحضارة، ومع تآمر قسوة الطبيعة ضدهما، يتعين على الاثنين الاعتماد على بعضهما البعض للنجاة في رحلة العودة الطويلة والشاقة، وخلال هذا المسار تتقاطع دروبهما مع «واتكينز» (جيه كيه سيمونز) و«أمبير» (آنا لامبي). أخرج الفيلم ديفيد آير، في تعاونه الثاني مع بيت بعد مرور اثني عشر عاماً على فيلمهما Fury.

يطل سيمونز في ظهور مباغت بدور رجل متسكع وضال في البرية، متوارياً بالكامل تقريباً خلف لحية كثة هائلة، ورغم صغر مساحة الدور، إلا أن حضوره يضفي ملمساً غير متوقع على المشهد البصري الموحش والمنعزل.

وكل من ينتظر استعراضاً متتالياً لمواجهات الوحوش الكاسرة والمفترسة سيخرج خائب الرجاء؛ فالفيلم ليس معنياً بالوحوش كثيراً، والتهديدات الحقيقية هنا أهدأ وأشد قسوة.

يعاني بلمونت من نوبتين قلبيتين؛ ضربتان مباغتتان تستهدفان الجسد من الداخل لا الطبيعة من الخارج، الأولى تسقط طائرته وتتسبب في الحادث، والثانية تهوي به داخل مجرى مائي وتتركه بيد مكسورة.

البرية لا ترحم، لكن جسده المتداعي لا يرحم أيضاً، وهو ما يمنح صراع البقاء ثقلاً واقعياً ملموساً. هذا التجذر الواقعي هو السمة المميزة لديفيد آير دوماً؛ فمخرج End of Watch وFury انحاز دائماً إلى الخشونة والواقعية الصرفة، وهو ما يجلبه هنا بكامل قوته؛ إذ لا أثر لأي تجميل أو إضفاء للبريق.

يدفع الفيلم شخصياته إلى أقصى حدود طاقتها، قبل أن يبلغ شحنة عاطفية بالغة التأثير في الختام.

يقدم الفيلم مواجهتين مع الحيوانات، لكن باقتصاد شديد؛ إذ يصادف بيت وكلبه دباً ويتفاديانه بحكمة، مؤثرين النجاة على الاستعراض الفارغ، أما القتال الحقيقي الوحيد فيقع أمام قطيع من الذئاب، وهو مشهد نُفِّذ ببراعة فائقة؛ حيث يُمنح الكلب دوراً نداً في المواجهة جنباً إلى جنب مع بطل الشاشة، وتنجح المعركة لأنها تبدو حية وحقيقية: صراع محتدم، وفوضوي بدلاً من كونه قتالاً مُصمماً ومُرتباً بعناية. إنها مجرد معركة واحدة مع الضواري، لكنها لا تُنسى.

أداء وجدارة

المأخذ الوحيد والواضح يكمن في المؤثرات البصرية؛ فالدب والذئاب صُنعت بجلاء عبر الغرافيك (CGI)، ولم تكن بالجودة المطلوبة، وهو عيب ملحوظ في فيلم يلتزم في كل تفاصيله بالواقعية المادية الملموسة، وإن كان حسن الإخراج والتنفيذ قد غطى على ذلك في أغلب الأحيان.

يقدم براد بيت أداء متفانياً ومستنزفاً جسدياً؛ أداء منهك، لكنه ينتزع التعاطف بجدارة، غير أن الفيلم يظل ملكاً لأودين بقدر ما هو ملك لبيت، فالرابطة الوثيقة بين الرجل والكلب هي التي تقود مسار القصة، والمكافأة العاطفية في المنعطف الأخير هائلة ومؤثرة للغاية.

قد يسير Heart of the Beast على خطى قوالب أفلام النجاة المألوفة، لكنه يجسدها بإيمان راسخ، وقسوة خشنة، ومشاعر صادقة؛ إنه أفضل فيلم عن الكلاب شاهدناه منذ Marley & Me، وأحد الأعمال النادرة التي تعامل الحيوان كونه شريكاً كاملاً في الحكاية، لا مجرد أداة لتوليد الشفقة والعاطفة المفتعلة.