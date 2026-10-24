مهرجان الجونة السينمائي يمنح نجمته الذهبية إلى «خروج آمن» من مصر



فاز الفيلم المصري «خروج آمن» ​للمخرج محمد حماد بجائزة «النجمة الذهبية» لأفضل فيلم روائي ‌طويل ​في مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة، التي أسدل الستار عليها، الجمعة، في المدينة السياحية المصرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.



وذهبت «النجمة الفضية» إلى الفيلم الياباني «كل العشاق في الليل» من إخراج يوكيكو سودي، ⁠فيما ذهبت «النجمة البرونزية» لفيلم «قليل من النور» للمخرج الإيراني علي أصغري.



وحصلت الأردنية ركين سعد على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «بومة» للمخرج زيد ‌أبو حمدان، فيما حصل الصربي جوفان جينيتش على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «بعد ثلاثة أسابيع» ‌للمخرج ميروسلاف تيرزيتش.



ونال فيلم «البارح العين ما نامت» ‌للمخرج الفلسطيني ركان مياسي جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل، كما ‌نوهت لجنة التحكيم بمستوى الفيلم المغربي «حليمة» للمخرج ياسين الإدريسي.



وفي مسابقة الأفلام ​الوثائقية فاز بجائزة «النجمة ‌الذهبية» الفيلم الفلسطيني «المواطن ​أسامة» من إخراج أحمد ⁠حسونة، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، وذهبت «النجمة الفضية» إلى الفيلم الصيني «همسات في مايو» من ​إخراج ⁠دونجنان تشين، ⁠فيما ذهبت «النجمة البرونزية» إلى الفيلم الإيطالي «حرب على النساء» من إخراج رحا شيرازي.



وفي مسابقة الأفلام القصيرة نال «النجمة الذهبية» الفيلم النرويجي «ذكريات ⁠مسروقة» للمخرج أندرس دافيدسون، وحصل فيلم «لا أحد يعرف العالم» من بيرو للمخرج رودي ديكستري على «النجمة الفضية»، فيما ذهبت «النجمة البرونزية» للفيلم المصري «الخبيث» للمخرج جاد شاهين.



وفاز فيلم «يوماً ما ولد» للمخرجة اللبنانية ماري-روز اسطا بجائزة أفضل ‌فيلم عربي قصير، كما نوهت لجنة التحكيم بمستوى الفيلم الفلسطيني «كنتاكي غزة» ​للمخرج عمر رمال.



وذهبت جائزة «سينما من أجل الإنسانية» المخصصة لتسليط الضوء على الأفلام التي تجسد القيم الإنسانية للفيلم الوثائقي «طبيب أمريكي» للمخرجة الماليزية الأمريكية بوه سي ​تنج.