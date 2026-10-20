حصار بلا استعراض.. جون كاربنتر يجرد سينما النجاة حتى العظم في «الهجوم على مركز الشرطة 13»



إذا كان هاوارد هوكس قد شيّد فيلمه Rio Bravo عبر فتح الباب باستمرار تاركاً الشخصيات تروح وتجيء، ومفسحاً المجال للتوتر كي يتنفس فإن جون كاربنتر في فيلمه «الهجوم على مركز الشرطة 13»( Assault on Precinct 13) يفعل العكس تماماً.

هذا فيلم حصار بأوضح معانيه وأكثرها حرفية، والإنجاز الحقيقي لكاربنتر يكمن في براعته الصارمة في تجريد هذا القالب السينمائي حتى أعصابه المجردة، طارحاً جانباً كل ما لا يخدم مباشرة ذلك التهديد الرابض خلف الأسوار.



تكاد لا تجد مشهداً واحداً فائضاً عن الحاجة؛ فبمجرد أن تشن العصابة هجومها على مركز شرطة أندرسون شبه المهجور، يقبض الفيلم على أنفاس المشاهد ولا يفلتها عملياً حتى النهاية.



يُبقي كاربنتر الضغط متصاعداً بنسق شبه رياضي وحسابي: رصاصات أقل، ومدافعون أقل، وخيارات تتضاءل باطراد، مرة بعد أخرى، حتى تصبح حسابات النجاة هي المدى الشعوري الأوحد للفيلم بأكمله.



إنه تباين صارخ مع تلك الرحابة التي تميز بها Rio Bravo — فحيث وثق هوكس في المساحات الهادئة لتعميق شخصياته، لا يثق كاربنتر بشيء سوى الحركة الصاعدة إلى الأمام، مراهناً على أن زخم الدراما بحد ذاته هو ما سيتكفل بمهمة بناء الشخصيات ورسم ملامحها.



يتجلى هذا الالتزام بالبساطة الخالصة المجردة من الزوائد بأوضح صورة في إصرار الفيلم على إبقاء قدمه فوق دواسة السرعة حتى اللحظات الأخيرة؛ فأغلب أفلام الحصار تخفض من حرارتها قبل شارة النهاية — انفجار أخير، وحسم واضح، ولحظة لالتقاط الأنفاس.



غير أن Assault on Precinct 13 يرفض تلك اللياقة حتى الرمق الأخير تقريباً: فالمعركة تظل مشتعلة، ومعلقة بلا حسم، والزمن المتبقي بالكاد يناهز ثلاث دقائق. لا يبني كاربنتر مساره نحو ذروة ختامية بقدر ما يعمل على إدامة ذروة مستمرة، تاركاً التوتر يتمدد ليصطدم مباشرة بالحافة الزمنية للفيلم بدلاً من تسويته مبكراً والانسياب نحو ختام هادئ.



حتى النهاية تقاوم فخ الاستعراض البصري. فحيث كانت نسخة أقل إحكاماً أو عملاً لاحقاً من هذا النمط سيختتم القصة بكرة نارية هائلة —وهي علامة الترقيم الافتراضية لهذا النوع السينمائي للإيذان بالختام— لا يمنحنا كاربنتر شيئاً يُرى تقريباً: مجرد صوت، وعمود من الدخان. لا انفجار، ولا مكافأة بصرية مباشرة تُشفي الغليل.

إنه خيار شديد التحفظ لفيلم يقوم في جوهره على ضغط متواصل لا هوادة فيه، وهو خيار ينسجم مع المنطق العام للعمل: فالأمر لم يكن قط متعلقاً بالمشهدية الاستعراضية منذ البداية، بل كان صراع استنزاف، يدور حول المدى الزمني الذي تستطيع فيه قلة من البشر الصمود عند خط الدفاع، وتأتي النهاية لتؤكد ببساطة أن القتال نفسه كان هو الغاية والمقصد —لا الألعاب النارية التي تعقبه.

يبدو ذلك التقشف، في ضوء القراءة الاسترجاعية، الإشارة الأكثر وضوحاً لما كان كاربنتر يؤسس له في مسيرته. فقد صُنع الفيلم بميزانية تكاد تكون معدومة، وبطاقم تمثيل قلّ أن يتعرف عليه أحد من الجمهور، ليعمل «الهجوم على مركز الشرطة 13» بصرامة وانضباط خالصين: توزيع بصري دقيق للمشاهد، وجغرافيا مكانية محكمة الخناق، ورفض قاطع لحشو وقت العرض بأي تفصيل لا يخدم فعل الحصار.

إنها الغريزة ذاتها التي ستصيغ هوية فيلم Halloween بعد سنوات قليلة —ذلك الإحساس بأن الرعب لا يحتاج إلى تبريرات وتفسيرات، ولا إلى ميزانيات أضخم، ولا حتى إلى نجم أو خاتمة نموذجية ومريحة؛ كل ما يحتاجه هو ضغط مكثف، يُمارس بلا رحمة، حتى آخر ثانية ممكنة.

وحين يُقرأ هذا العمل جنباً إلى جنب مع Rio Bravo —الفيلم الذي استلهمه كاربنتر— تبدو نسخته وكأنها تفنيد ونقيض صريح له. فقد أثبت هوكس أن المأزق الدفاعي يمكن أن يكون ذريعة للدفء والمؤانسة والدعابة؛ في حين يثبت كاربنتر أن الحبكة التأسيسية ذاتها يمكن اختزالها وتجريدها لتصبح محض أعصاب مشدودة.

كلا المنظورين يؤدي غرضه بنجاح، وكون الحبكة الأولية ذاتها قادرة على احتواء هاتين القراءتين المتناقضتين هو البرهان الحقيقي على عمقها وأصالتها السينمائية الراسخة.