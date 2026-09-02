كيف غرس فيلم «تشايلدز بلاي» الرعب الخالص في جسد من البلاستيك

حين وصل فيلم Child’s Play للمخرج توم هولاند إلى دور العرض في نوفمبر 1988، كان مشهد سينما الرعب في أواخر الثمانينيات يضج بعمالقة مرعبين؛ إذ فرض «فريدي كروغر» سطوته على الكوابيس، وهيمن «جيسون فورهيز» على الغابات، واستحوذ «مايكل مايرز» على ظلال الضواحي الهادئة.

ومع ذلك، ومن قلب هذا العصر الذهبي لأفلام القتلة المتسلسلين (Slashers)، برز منافس غير متوقع يرتدي سروال جينز معلقاً وقميصاً بأكمام مخططة، ولا يتجاوز طوله قدمين. وبعد أكثر من ثلاثة عقود، يقف «تشاكي» كتفاً بكتف مع هؤلاء القتلة الأسطوريين، مكرساً مكانة الفيلم الراسخة في الثقافة الشعبية لثمانينيات القرن الماضي، ومقدماً إحدى أكثر شخصيات الرعب أيقونية في تاريخ السينما.

على الورق، تتأرجح الفكرة على خيط رفيع يفصل بين الرعب والعبثية: قاتل متسلسل يحتضر يدعى «تشارلز لي راي»، ينقل روحه عبر طقس من طقوس الفودو إلى دمية تجارية شهيرة من طراز «Good Guy»، ليبدأ بعدها في ترويع أم أرملة وطفلها الصغير.

ولو وقعت هذه الفكرة بين أيدٍ أقل براعة، لانهارت تحت وطأة غرابتها؛ غير أن Child’s Play حافظ على توتره المشحون حتى النخاع. لقد تعامل هولاند مع المادة بجدية حقيقية، ناسجاً خيوط إثارة نفسية لاهثة قبل أن تنفجر حمامات الدم بالكامل.

ويعزف النصف الأول من الفيلم ببراعة على وتر العزلة المرعبة للطفل «آندي باركلي» (أليكس فنسنت)، المحاصر في مأزق مروع حيث يخلط البالغون من حوله بين قاتل حي يحسب خطواته بدقة، وبين مجرد خيال طفولي جامح.

يعود الفضل الأكبر في هذا الرعب المتصاعد إلى الكيفية التي صُنع بها العمل؛ فقبل عصر المؤثرات الرقمية المصقولة بزمن طويل، اعتمد الفيلم على براعة يدوية وتطبيقية مذهلة.

ولإعادة الدمية القاتلة إلى الحياة قبل ظهور المؤثرات البصرية بالكمبيوتر (CGI)، وظف فريق الإنتاج مزيجاً سلساً من التحريك الآلي المعقد (Animatronics)، وزوايا التصوير المنخفضة المبتكرة، والمنظور الخادع، والاستعانة بمؤدي حركات خطرة قصار القامة داخل أزياء مفصلة بدقة.

منحت هذه المؤثرات الملموسة القاتل الصغير وزناً واقعياً، وتهديداً ميكانيكياً، وحضوراً حقيقياً على الشاشة؛ فحين يهرول «تشاكي» عبر الغرفة أو يندفع شاهراً سكين مطبخ، يشعر المشاهد بصدام حركي حقيقي حين يلتقي البلاستيك باللحم البشري.

ومع ذلك، فإن الروح الحقيقية لهذا المسخ —تلك الشرارة التي ارتقت به من مجرد خدعة بصرية مبهرة إلى أسطورة سينمائية— تكمن داخل كابينة تسجيل الصوت؛ إذ تتبدد أي آثار للسذاجة أو الابتذال لحظة سماع الأداء الصوتي المشحون بالسم والجنون للممثل براد دوريف.

لقد سكب دوريف كل طاقته في هذا الدور، مقتنصاً غضب «راي» الدفين، وبذاءته الفجة، ونشوته السادية بدقة تقشعر لها الأبدان. إن ضحكته المبحوحة الهستيرية ونبرته الشرسة تنفذان تحت الجلد وتستقران هناك طويلاً بعد شارة النهاية، ليظل هذا الأداء واحداً من أخلد الأدوار الصوتية في تاريخ السينما، مانحاً «تشاكي» شخصية ضارية ومتفردة تفرض هيمنتها على كل مشهد تحل فيه.

يكمن سر نجاح Child’s Play في أنه لم يتعامل إطلاقاً مع شريره بوصفه مزحة؛ بل استعار غرضاً يبعث على الأمان والسكينة لدى كل طفل، وجرده من براءته، وحشا مكانه شراً خالصاً.

ومن خلال ترسيخ فكرته الفلسفية الجريئة في براعة حرفية صادقة، وحبكة مشدودة الأنفاس، وأداء صوتي استثنائي، أثبت هذا العمل الكلاسيكي لعام 1988 أن الرعب لا يحتاج إلى جسد فارع الطول كي يترك بصمة لا تُمحى في سجلات تاريخ السينما.