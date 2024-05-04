وفاة الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن عن عمر يناهز الـ 75 عاماً

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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توفي الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبدالمحسن عن عمر يناهز الـ 75 عاماً بعد صراع مع المرض.

والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود ولد في الرياض 2 أبريل 1949م/ 4 جمادى الآخرة 1368هـ - شاعر سعودي عرف على الساحة السعودية والعربية وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي.

وكرّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنحه وشاح الملك عبد العزيز عام 2019.

ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلاً:"رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".

وكان آخر ما دونه على منصة إكس قوله:

الناس ما همَّها ظروفكْ

كود الذي يحزن لغمّكْ

وإن شلت حملك على كتوفكْ

بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ

وقبل شهر في الرابع من أبريل أطل الراحل بدر بن عبدالمحسن عبر حسابه في منصة"إكس" ليطمئن محبيه بأنه يتمتع بصحة جيدة، مثمناً دعوات جمهوره، خاصة عقب تداول أنباء تدهور صحته خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حينها شارك عدد كبير من نجوم الفن عبر حساباتهم على إكس الدعاء للأمير البدر متمنيين له الشفاء العاجل.

و الراحل هو الابن الثاني من أبناء الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود والدته.

وللراحل مجموعة من الدواوين الشعرية أبرزها : "ما ينقش العصفور في تمرة العذق": صدر عام 1989م و "رسالة من بدوي": صدر عام 1990م، ولوحة ربما قصيدة : صدر عام 1996م، و"ومض": صدر عام 2010م.

ومن المطربين الذين تغنوا بقصائده طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وخالد عبد الرحمن وعبد الله الرويشد وكاظم الساهر وصابر الرباعي وراشد الماجد وغيرهم.

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