حمدان بن محمد: فقدنا اليوم بدراً لا يعوّض نوره .."ذبلت أنوار الشوارع وانطفى ضي الحروف"

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 75 عاماً.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " غاب البدر الذي أضاء بكلماته فضاء الشعر والمحبة والإحساس.. والذي صنع على مدى سنواتٍ طويلة ذكرياتنا وصاغ أدقّ مشاعرنا.. رحم الله الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود.. وخالص العزاء والمواساه لآل سعود الكرام ولعشّاق الكلمة في كلّ مكان.. فقدنا اليوم بدراً لا يعوّض نوره.."ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف..".