«يا كاتب الرحمه».. مرثية شعرية لبدر بن عبد المحسن في خليفة بن زايد

المصدر: دبي - السيد رمضان

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أثار الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز العواطف الجياشة في نفوس جماهير الشعر ومتذوقيه في العالم العربي بقصيدة جديدة من إبداعه، عبَّر من خلالها عمَّا يختلج في الصدور من حزن على فراق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وجاءت المرثية، التي نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، صورة طبق الأصل مما يحسُّه مواطنو دولة الإمارات والمقيمون على أرضها والشعوب العربية كافة تجاه ذلك المصاب الأليم الذي ألمَّ بهم بعد فقْد قائد مرحلة التمكين في مسيرة اتحاد الإمارات.

واشتملت القصيدة البديعة على دعوات صادقة بالرحمة والمغفرة للفقيد، توجَّه بها الشاعر إلى رب العالمين الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجبها على عباده.

وبعث الشاعر، من خلال أبياته الرائقة، برسالة عزاء مخلصة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصفاً سموه بأنه «نعم العوض»، ومؤكداً علو مكانة الإمارات العظيمة التي تسمو فوق الجبال العالية.

وقال الأمير بدر بن عبد المحسن في قصيدته:

يا كاتب الرحمه على نفسك ادعيك

ترحم في يوم البعث عبدك خليفه

يا رب وانت اللّطف والعطف يرضيك

من عبدك ويمحى الذنوب الكثيفه

اغفر لمن قلبه وعينه تراعيك

وصفحته من سود المظالم نظيفه

طيبك يا بو سلطان وحده يكفيك

وعهدك على شعبك سنينٍ مريفه

والطيّب اللي ينصفك قبل يعطيك

والعدل له في المكرمات النصيفه

حقٍ علينا يا بو خالد نعزيك

في خوك يا نعم العوض والخليفه

وحقٍ علينا يا الإمارات نغليك

مكانتك فوق الجبال المنيفه