بعد معركة قانونية مريرة.. بريتني سبيرز ووالدها يتوصلان إلى تسوية بملايين الدولارات

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز ووالدها جيمي سبيرز تمكنا من تسوية القضايا المتبقية في معركة قانونية مريرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد حوالي عامين ونصف العام من إلغاء وصايته على المغنية الشهيرة .

وقالت وسائل الإعلام إن بريتني سبيرز ،42 عاما، توصلت إلى تسوية بعدة ملايين من الدولارات أمام محكمة في لوس أنجليس أمس السبت بشأن دفع الرسوم القانونية لوالدها البالغ من العمر 71 عاما ونفقات أخرى.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل التسوية، لكن محاميي الطرفين أكدوا التوصل للتسوية في تصريحات لوسائل إعلام مختلفة.

وكان والد بريتني سبيرز قد تولى، في عام 2008، الوصاية على المغنية بعد أن أصيبت باضطراب فى الصحة العقلية بسبب مشاكل شخصية ومهنية. وتم رفع هذه الوصاية عن المغنية في منتصف نوفمبر 2021 بعد معركة قانونية طويلة.

ويُذكر أن الوصاية التي وافقت عليها المحكمة كانت قد منحت والدها جيمي سبيرز سلطة كبيرة على الأصول المالية للمغنية وقراراتها المتعلقة بحياتها الشخصية والمهنية.

وقالت المغنية إن والدها أساء استخدام تلك السلطة وأساء معاملتها خلال تلك الفترة. ويُذكر أن سبيرز هي من بين المطربات الأكثر نجاحا في تاريخ الموسيقى، حيث حصلت على العديد من الاسطوانات البلاتينية.