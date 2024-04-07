وفاة الممثل الألماني الشهير بيتر زودان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الممثل الألماني بيتر زودان، المعروف بدوره في عمل "تاتورت" الشهير، وهو أطول مسلسل تلفزيوني درامي عن الجريمة في البلاد، عن عمر ناهز 87 عاما، بحسب ما أعلنته عائلته اليوم "الأحد."

وكان زودان وصل إلى الشهرة بعد أن جسد دور المفتش برونو إيرليشر، في المسلسل البوليسي الشهير، خلال الفترة من عام 1992، وحتى عام 2007.

ويعد "تاتورت" أي "مسرح الجريمة""، الذي تمت إذاعته لأول مرة في عام 1970، أحد أكثر الأعمال شعبية على التلفزيون الألماني. ويظهر في كل حلقة من حلقاته فريق من الشرطة يقوم بحل لغز قضية في مدينة ألمانية مختلفة أو في فيينا أو زيورخ.

وجسد زودان دور المفتش في الحلقات التي تدور أحداثها بمدينتي دريسدن ولايبتسيج الواقعتين شرقي البلاد.

وبالنسبة للعديد من الألمان، تعتبر مشاهدة "تاتورت" مساء كل الأحد من الطقوس الأساسية. حتى أن هناك حانات تقوم بعرض المسلسل كل أسبوع.

