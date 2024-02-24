لأول مرة منذ 14 عاماً.. بيونسيه تتصدر قائمة أفضل الأغاني في بريطانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت نجمة الموسيقى الأمريكية بيونسيه قائمة أفضل أغنية منفردة في بريطانيا لأول مرة منذ 14 عاماً، اليوم الجمعة، بعدما احتلت أغنيتها ‭‭)‬‬تكساس هولدم‭‭(‬‬ المركز الأول في قوائم الأغاني ببريطانيا.

والأغنية هي واحدة من اثنتين أطلقتهما بيونسيه بعد ظهورها المفاجئ في إعلان تجاري لبطولة السوبر بول في وقت سابق من هذا الشهر، قبل دقائق من الإعلان عن ألبومها القادم.

وقالت شركة أوفيشال تشارتس، إن هذه هي المرة السادسة التي تتصدر فيها أغنية منفردة لبيونسيه قائمة الأغاني في بريطانيا والأولى لها منذ 14 عاماً، عندما تصدرت أغنيتها (تليفون) مع ليدي جاجا قوائم الأغاني البريطانية في 2010.

ويأتي هذا النجاح بعد أن دخلت بيونسيه (42 عاماً) التاريخ في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أصبحت أول امرأة من أصل إفريقي تتصدر قائمة بيلبورد لموسيقى الريف في الولايات المتحدة بفضل أغنية (تكساس هولدم) أيضاً.