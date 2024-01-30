«إكس» ترفع حظر البحث المفروض على اسم تيلور سويفت

المصدر: رويترز

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رفعت منصة إكس للتواصل الاجتماعي الحظر على البحث عن اسم مغنية البوب تيلور سويفت مساء أمس الاثنين بعد أن كانت فرضته بسبب انتشار صور فاضحة مفبركة لها على المنصة الأسبوع الماضي.

وقال جو بيناروك، رئيس العمليات التجارية في إكس، في بيان أمس الاثنين إنه تم إعادة تفعيل البحث وستظل منصة التواصل الاجتماعي "منتبهة لأي محاولة لنشر هذا المحتوى وسنزيله إذا وجدناه".

وبينما كان المستخدمون يبحثون عن اسم تيلور سويفت على إكس، تويتر سابقا، عصر يوم الأحد، تلقوا رسالة تقول "حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل". ووصف بيناروك هذا الإجراء بأنه مؤقت وتم تنفيذه "بحذر شديد".

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن صورة واحدة لسويفت، التي منحتها مجلة تايم لقب "شخصية العام" في 2023، حققت 47 مليون مشاهدة قبل تعليق الحساب.

وجاء الحظر على البحث بعد تدخل البيت الأبيض يوم الجمعة إذ وصف الصور المزيفة بأنها "مثيرة للقلق" وشدد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية منع انتشار مثل هذا المحتوى المضلل.

ومنذ أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر عام 2022، واجه انتقادات بسبب منشوراته المثيرة للجدل مما دفع العديد من الجهات المُعلنة على المنصة إلى الانسحاب خوفا من التورط في محتوى ضار.