الروائية التركية إليف شفق متهمة بالسرقة

المصدر: د ب أ

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أدانت محكمة في إسطنبول الروائية البريطانية - التركية إليف شفق بتهمة السرقة الأدبية، مقررةً أن تدفع تعويضاً بلغ أكثر من 5 آلاف دولار، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ورفضت شفق، في بيان نشرته دار «دوغان كتاب» للنشر التي تتعامل معها، اليوم، الاتهامات الموجَّهة إليها، واصفةً إياها بأنها «افتراء»، ومؤكدةً أنها ستستأنف ضد الحكم.

وجاء قرار المحكمة، أمس، لمصلحة الكاتبة التركية مينا جوكتشا كيريكانات التي أقامت الدعوى.

وأوضحت كيركانات أن رواية شفق «قصر البرغوث» التي نُشرت لأول مرة عام 2001. وغرَّمت المحكمة شفق أكثر من 5000 يورو (5417 دولاراً).

يًذكر أن شفق كانت قد حصلت على العديد من الجوائز، ولها 19 كتاباً، واشتُهرت بكتابيها الأكثر مبيعاً: «قواعد العشق الأربعون» و«لقيطة إسطنبول».