المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الفنانة نهال عنبر ، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر تطورات الحالة الصحية لزوجة الراحل أشرف عبد الغفور، فاطمة، مؤكدة أنها حالتها ليست خطيرة.

وأشارت نهال الى أن زوجة الراحل قد علمت بخبر وفاته، لافتة إلى أن وفاة الراحل أشرف عبد الغفور كانت فجيعة للوسط الفني.

وكشفت وسائل إعلام مصرية ان زوجة الفنان الراحل تعاني من كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتوفي الأحد الفنان المصري أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما إثر حادث مروري بينما لا تزال زوجته التي كانت برفقته تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان الراحل كان يقود سيارته برفقة زوجته واصطدمت بهما من الخلف سيارة قيادة فنان تشكيلي مقيم بمدينة 6 أكتوبر مما ادى تهشم الجزء الخلفى لسيارة الفنان بالكامل وتهشم السيارة المتسببه فى الحادث من الامام.

والراحل هو والد الممثلة ريهام عبد الغفور وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

ولد عبد الغفور عام 1942 بمدينة المحلة الكبرى وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963 حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم أول عميد للمعهد.

عمل لفترة قصيرة معيدا في معهد السينما قبل أن يهجر السلك الأكاديمي وينضم إلى المسرح القومي الذي وقف على خشبته أمام عمالقة التمثيل في مصر أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب.

تميز في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني ومنها مسلسلات (القاهرة والناس) و(زيزينيا) و(جبل الحلال) وشارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مثل (الليث بن سعد) و(الإمام النسائي) و(هارون الرشيد).

كما قدم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية منها (فرقة المرح) و(صوت الحب) و(الشوارع الخلفية) و(الرسالة).

كرمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021 ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.

اقرأ أيضاً:

كشف سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والحالة الصحية لزوجته

صور سيارة الفنان المصري الراحل أشرف عبد الغفور والسيارة المتسببة في الحادث الأليم

آخر تطورات الحالة الصحية لزوجة الراحل أشرف عبد الغفور وهل علمت بوفاته؟

القبض على المتسبب في وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور بحادث سير