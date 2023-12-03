وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور بحادث سير

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، الفنان المصري أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وفور وقوع الحادث، جرى نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات، حسبما أفاد موقع «الدستور» الإخباري.

يُذكر أن أشرف عبد الغفور اشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين في مصر من عام 2012 إلى عام 2015، وهو والد النجمة ريهام عبد الغفور، وكان آخر أعماله مسلسل «رشيد» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.