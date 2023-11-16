اختيار جيمي كيمل لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة الرابعة

المصدر: رويترز

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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة يوم الأربعاء أن الكوميدي جيمي كيمل سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته السادسة والتسعين العام المقبل، وهي المرة الرابعة له التي يقدم فيها الحدث البارز.

وقال كيمل في بيان الأكاديمية "لطالما حلمت بتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات بالضبط".

وسيتم بث حفل توزيع الجوائز القادم على إيه.بي.سي المملوكة لوالت ديزني ومنافذ بث أخرى حول العالم في العاشر من مارس 2024.

وقدم كيمل أيضا حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين على مسرح دولبي في مارس الماضي وقدم عرضا ركز على العودة للأساسيات سعيا للاحتفال بتعافي السينما من جائحة كورونا.

كما قدم حفلي توزيع جوائز الأوسكار عامي 2017 و2018.