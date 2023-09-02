وفاة "شاعر الجنة" جيمي بافيت عن 76 عاماً

المصدر: رويترز

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أعلن الموقع الإلكتروني للمطرب وكاتب الأغاني الأمريكي جيمي بافيت اليوم السبت وفاته عن عمر يناهز 76 عاما.

ويشتهر بافيت بأغنيته "مارجاريتافيل" التي تدعو إلى الحياة في المناطق الاستوائية، وكان قد طرحها في عام 1977.

وقال الموقع في بيان "رحل جيمي في سلام مساء الأول من سبتمبر بين أفراد عائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه. عاش حياته كما لو كانت أغنية حتى آخر نفس له وسيفتقده الكثيرون". ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. وكان بافيت قد ألغى خلال الشهور القليلة الماضية عددا من الحفلات بسبب مشكلات صحية تعرض لها.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا اليوم السبت بعد وفاة بافيت ووصفه بأنه "شاعر الجنة". وجاء فيه "لقد ذكّرنا جيمي بمدى أهمية الأشياء البسيطة في الحياة؛ من نحبهم، والأماكن التي ننتمي إليها، وآمالنا في الأفق".

وأنتج بافيت 27 ألبوما خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاما. وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية.

وتوفي جيمي تاركا وراءه زوجته جين سلاجسفول وابنتيه سارة وسافانا وابنه كاميرون.