وفاة ابنة الممثل الأسطوري تشارلي شابلن

المصدر: د ب أ

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توفيت جوزفين شابلن، ابنة الممثل الكوميدي الأسطوري، تشارلي شابلن عن عمر ناهز 74 عاماً.

وتوفيت الممثلة في باريس في 13 يوليو، طبقا لما ذكرته صحف أمريكية معنية بصناعة السينما "الجمعة"، نقلاً عن أسرتها.

وكان أقرباؤها قد أعلنوا سابقاً عن وفاتها في إشعار جنازة في صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.

جوزفين شابلن ولدت في سانتا مونيكا، في ولاية "كاليفورنيا" في عام 1949. وكانت واحدة من 11 من أبناء تشارلي شابلن(1889-1977). وجاءت من زواج رابع للممثل الكوميدي من الممثلة أونا شابلن(1925-1991)، ابنة الكاتب المسرحي الامريكي، يوجين أونيل(1888-1953).

واشتهرت جوزفين بدور ماي، في فيلم للمخرج بيير باولو بازوليني، المقتبس من ثماني قصص من "حكايات كانتربري" للشاعر الإنجليزي، جيفري تشوسر. وعاشت جوزفين في باريس لعدة سنوات.