وفاة الإعلامية المصرية فايزة واصف

المصدر: رويترز

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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر اليوم الأحد أن الإعلامية القديرة فايزة واصف، مقدمة البرنامج التلفزيوني الشهير "حياتي"، توفيت بعد صراع مع المرض.

وكتب ابن شقيقها محمد توفيق واصف على صفحته بموقع فيسبوك "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".

كما نعاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والفنانين منهم الإعلامي محمود سعد، والكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيناريست عبد الرحيم كمال.

تخرجت الفقيدة في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قبل أن تلتحق بالعمل في إذاعة صوت العرب عام 1963 ثم انتقلت إلى التلفزيون.

قدمت على مدى نحو 36 عاما برنامج "حياتي" الذي كان يتناول مشكلات اجتماعية متنوعة يرسلها المشاهدون عبر البريد ثم يقوم ممثلون بتجسيدها في قالب درامي قبل أن يعقب عليها مفكرون ورجال دين وأطباء نفسيون وخبراء في القانون.