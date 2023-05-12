وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض

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توفي قبل قليل الفنان الكويتي القدير عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض.

وامتدت رحلة عطاء الفنان الراحل لـ 60 عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي.

ولد الصوت الجريح في 13 يونيو 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام، وفقا لصحيفة القبس.

يعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.