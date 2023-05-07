وفاة مغنية الأوبرا التشيكية سونيا تشيرفينا عن 97 عاماً

المصدر: د ب أ

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توفيت مغنية الأوبرا التشيكية سونيا تشيرفينا، اليوم، في مسقط رأسها بمدينة براغ، عن عمر ناهز 97 عاماً، حسبما أفاد مسرح براغ الوطني.

وبعد نجاحاتها الأولى في بلادها، ذهبت تشيرفينا إلى ألمانيا الشرقية السابقة في عام 1958 إلى دار أوبرا برلين.

وبعد بناء جدار برلين، فرت إلى الغرب ووجدت ارتباطات جديدة في دار الأوبرا الألمانية في برلين وأوبرا فرانكفورت ودار الأوبرا في سان فرانسيسكو، وحلَّت ضيفة عدة مرات في أوروبا الغربية.

وحصلت تشيرفينا على العديد من الجوائز، بما في ذلك وسام الاستحقاق التشيكي واللقب الفخري «سيدة الثقافة التشيكية».

وفي سبتمبر الماضي، بعد عيد ميلادها السابع والتسعين، أحيت عرضاً موسيقياً في كاتدرائية لاتيران في روما بمناسبة رئاسة جمهورية التشيك للاتحاد الأوروبي.

ونشرت مذكراتها عام 1999، كما كتبت السيرة الذاتية لجدها فاتسلاف فرانتيشيك سيرفيني، صانع آلات شهير في القرن التاسع عشر.