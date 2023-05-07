وفاة المخرج والممثل العراقي محسن العزاوي عن 84 عاما

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعت نقابة الفنانين العراقيين والهيئة العربية للمسرح اليوم الأحد المخرج المسرحي والممثل محسن العزاوي الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

ولد العزاوي في أبريل عام 1939 بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار وتخرج في معهد الفنون الجميلة قسم المسرح ثم أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية في براج.

أخرج أكثر من 60 مسرحية منها (طنطل) و(حرم صاحب المعالي) و(العالم في ليلة) و(دعوة بريئة للحب) و(نديمكم هذا المساء) و(نشيد الأرض) و(أرجوحة الزمن الضائع) و(الحريق).

كما شارك بالتمثيل في مسلسلات (فوبيا بغداد) و(غرباء الليل) و(الواهمون) و(غربة وطن) و(رجل فوق الشبهات) و(سفر ومحطات) و(حصاد البساتين) و(نساء في حكاية) و(سواد الليل) وغيرها.

وشغل العديد من المناصب منها مدير الفرقة القومية للتمثيل بين عامي 1975 و1982 ومدير الفرقة القومية للفنون الشعبية بين عامي 1987 و1991.

وألف عددا من الكتب البحثية وأصدر مذكراته في كتاب بعنوان (الرهان على الزمان - سيرة ذاتية بفصول ومشاهد) عام 2017.

حصلت أعماله على العديد من الجوائز المسرحية وكرمه مهرجان بغداد الدولي للمسرح عام 2021.