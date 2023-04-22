تشابه أغنيتين يتسبب في محاكمة فنان شهير

المصدر: رويترز

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تسبب تشابه أغنيتين شهيرتين في مثول أحد نجوم الموسيقى للمحاكمة.

ويبدأ اختيار هيئة المحلفين، يوم الاثنين، في محكمة مانهاتن الاتحادية، استعداداً لمحاكمة بشأن مزاعم مفادها أن نجم موسيقى البوب البريطاني إد شيران مدين بحصة من أرباح أغنيته الناجحة (ثينكينج آوت لاود) لنسخها من أغنية (ليتس جيت إت أون) للمغني مارفن جاي.

وتقدم ورثة إد تاونسند، كاتب الأغاني، بدعوى ضد شيران وشركة وارنر ميوزيك جروب، وشركة التوزيع الموسيقي، سوني ميوزيك بابلشينغ، بزعم سرقة أغنية جاي الكلاسيكية التي شارك تاونسند في كتابتها.

والمحاكمة هي الأولى من بين ثلاث محاكمات ربما يواجهها شيران في قضايا بسبب التشابه بين الأغنيتين الناجحتين.

ولم ترد وارنر ميوزيك جروب وسوني ميوزيك بابلشينغ ومحامون من الشركتين على طلبات للتعليق.

وتعاون مارفن جاي مع تاونسند لكتابة أغنية (ليتس جيت إت أون) التي تصدرت قوائم بيلبورد عام 1973.

واحتلت أغنية (ثينكينج أوت لاود) لشيران المركز الثاني قائمة بيلبورد هوت 100 لعام 2015.

وتقدم ورثة تاونسند بدعوى قضائية ضد شيران لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في عام 2017، زاعمين أن أغنيته تنسخ «لب» أغنية جاي، بما في ذلك لحنها وتناغمها وإيقاعها.

لكن شيران جادل بأن أي أوجه التشابه بين الأغنيتين يتمثل في «لبنات البناء» الموسيقي الأساسية غير المتمتعة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وإذا رأت هيئة المحلفين أن شيران انتهك حقوق الملكية الفكرية، ستعقد محكمة مانهاتن محاكمة أخرى لتحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه هو والشركات المنتجة، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى نحو أسبوع.