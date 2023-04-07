رحيل نجم البوب البريطاني بول كاترمول عن 46 عاماً

المصدر: رويترز

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قال بيان لفرقة (إس. كلوب 7) البريطانية لموسيقى البوب على تويتر إن بول كاترمول، نجم الفرقة في التسعينيات، توفي عن 46 عاما. وجاء في البيان "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة شقيقنا بول. لا تستطيع الكلمات وصف الحزن العميق والخسارة التي نشعر بها جميعا. أسعدنا الحظ جدا بوجوده في حياتنا وممتنون لذكرياتنا الرائعة".

ونجحت فرقة (إس. كلوب 7) في تسجيل سلسلة من الأغاني الرائجة في بريطانيا بين عامي 1999 و2003 وظهرت في مسلسل تلفزيوني للأطفال حيث قام أعضاء الفرقة السبعة بأداء نسخ خيالية لأنفسهم.

(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)