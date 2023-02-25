منتجو فيلم «راست» يوافقون على دفع غرامة 100 ألف دولار بعد حادث إطلاق نار

المصدر: رويترز

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قال منتجو فيلم الغرب الأمريكي (راست) الجمعة إنهم وافقوا على دفع غرامة مدنية قدرها 100 ألف دولار لوجود مخالفات "جسيمة" تتعلق بالسلامة في مكان العمل قبل حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مديرة التصوير هالينا هتشينز في موقع تصوير الفيلم في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية عام 2021.

وذكر المحقق لورينزو مونتويا من مكتب سلامة العمال في نيو مكسيكو أن المكتب خلص إلى أن شركة إنتاج فيلم راست كانت تعلم بشأن المخاطر المحتملة لوجود طلقات حية بموقع التصوير، بالإضافة إلى علمها بوجود شكاوى من الإهمال في التعامل مع الأسلحة وانطلاقها بطريق الخطأ، لكنها قررت عدم اتخاذ إجراء بشأن ذلك.

ولقيت هتشينز حتفها حين أطلق الممثل أليك بالدوين طلقة حية من مسدس كان يستخدمه أثناء بروفة بموقع لتصوير الفيلم خارج مدينة سانتا في.

ودفع بالدوين الخميس ببراءته من تهمة القتل الخطأ التي وجهتها له ماري كارماك-ألتويز المدعية العامة في سانتا في.

وقالت ملينا سبادوني محامية شركة إنتاج فيلم راست في بيان "أولويتنا الأولى كانت دائما هي استئناف الإنتاج والانتهاء من هذا الفيلم حتى يمكننا الاحتفاء بحياة وعمل هالينا هتشينز".

وأضافت "تسوية هذه القضية بدلا من الاستمرار في التقاضي هو الطريق الأفضل".

وبموجب التسوية تم خفض الغرامة من الحد الأقصى البالغ 136 ألفا و793 دولارا. ولم يرد مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت الشركة المنتجة إن من المنتظر استئناف إنتاج الفيلم خلال الربيع في ولاية مونتانا.