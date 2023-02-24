أليك بالدوين يدفع ببراءته من القتل غير العمد في فيلم «راست»

المصدر: رويترز

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أظهرت وثائق محكمة أن الممثل الشهير أليك بالدوين قدم التماسا ببراءته الخميس فيما يتعلق بتهمة القتل غير العمد الناجم عن إطلاق نار قاتل في موقع تصوير فيلم "راست" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

قدم بالدوين، الذي من المتوقع أن يمثل لأول مرة أمام قاض الجمعة، الالتماس عبر دعوى قضائية.

وكانت ماري كارماك-ألتويز، المدعية العام للمنطقة القضائية الأولى في نيو مكسيكو، قد اتهمت بالدوين ومسؤولة فحص الأسلحة في الفيلم، هانا جوتيريز ريد، بالقتل غير العمد الشهر الماضي لوفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز برصاصة أطلقها بالدوين أثناء التصوير.