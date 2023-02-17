ثبوت إصابة بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي

المصدر: رويترز

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قالت عائلة الممثل بروس ويليس اليوم الخميس إنه تم تشخيص إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي (اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ)، بعد ما يقرب من عام على اعتزال بطل سلسلة أفلام داي هارد التمثيل بسبب إصابته بمرض أعاق قدراته الإدراكية ومنعه من الكلام.

وأضافت العائلة في بيان على موقع جمعية الخرف الجبهي الصدغي "منذ أن أعلنا تشخيص إصابة بروس بعدم القدرة على الكلام في ربيع عام 2022، تطورت حالته ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدا هو الخرف الجبهي الصدغي".

ونشرت ابنته الكبرى الممثلة رومر ويليس الإعلان على إنستغرام.

صعد ويليس (67 عاما) إلى عالم الشهرة في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الدرامي مونلايتننج "ضوء القمر" في ثمانينيات القرن الماضي، وظهر في نحو 100 فيلم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت أربعة عقود، نال خلالها الإشادة عن أدوار في أفلام بالب فيكشن (خيال رخيص) و ذا سيكسيث سينس (الحاسة السادسة).

وحصل على جائزة جولدن جلوب وجائزتي إيمي.