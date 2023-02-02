بيونسيه تعلن إطلاق أولى جولاتها الغنائية بعد انقطاع دام 7 سنوات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد انقطاعها عن الجولات الموسيقية لنحو سبع سنوات، أعلنت نجمة الموسيقى والغناء بيونسيه يوم الأربعاء عن أحدث جولاتها الغنائية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية التي تروج فيها لأحدث ألبوماتها (رينيسانس) "نهضة".

وتبدأ "جولة رينيسانس العالمية" من ستوكهولم في العاشر من مايو أيار، وتنطلق فيها المغنية الأمريكية في جولة عبر القارة حتى نهاية يونيو حزيران، ثم تستأنفها في تورونتو في يوليو قبل أن تصل إلى آخر محطاتها في نيو أورليانز في سبتمبر.

وشهدت نهاية شهر يوليو تموز الماضي إطلاق بيونسيه ألبومها المسجل السابع (رينيسانس) الذي تصدر قوائم الأعمال الموسيقية وحاز إعجاب النقاد.

ويتنافس (رينيسانس) على جائزة ألبوم العام في حفل توزيع جوائز جرامي في 2023 والذي يقام يوم الأحد.

وأقيمت أحدث جولات بيونسيه الغنائية عام 2016 للترويج لألبومها آنذاك "ليمونيد".