وفاة الشاعر والناقد السوري نذير العظمة عن 93 عاماً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعت وزارة الثقافة السورية وعدد من المؤسسات الثقافية العربي، اليوم، الشاعر والناقد والمترجم نذير العظمة، الذي توفي عن عمر ناهز 93 عاماً.

ولد العظمة في دمشق عام 1930، وتخرج في كلية الآداب بجامعة دمشق، قبل أن ينتقل إلى لبنان أواخر حقبة الخمسينيات، حيث حصل على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية ببيروت، ومنها سافر إلى الولايات المتحدة، ليحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

تتلمذ على يد شفيق جبري وقسطنطين زريق وأمجد الطرابلسي وشكري فيصل، وأسهم في تأسيس عدد من المجلات منها: «شعر»، و«الأدب الحديث» التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية، كما رأس تحرير جريدة «البناء».

قضى 40 عاماً بمجال التدريس الجامعي في الولايات المتحدة والمغرب والسعودية، ونشر مقالات ودراسات في عدد من الدوريات والصحف العربية.

يعتبر من أوائل الشعراء الذين كان لهم دور في تطوير القصيدة العربية الحديثة، وتمحور شعره حول الذات والوطن والمرأة، وينسب إليه ابتكار القصيدة المدورة ذات السطر الواحد.

تجاوزت مؤلفاته 55 كتاباً، منها: «مدخل إلى الشعر العربي الحديث»، و«أدب المقاومة بين الأسطورة والتاريخ»، والديوان الشعري «جرحوا حتى القمر»، ومسرحية «سيزيف الأندلسي»، ورواية «الشيخ ومغارة الدم».

أسهم في تأسيس اتحاد الكتاب العرب بدمشق، وشارك في مؤتمرات أدبية عديدة، ومنحته وزارة الثقافة السورية جائزة الدولة التقديرية عام 2014.