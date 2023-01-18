جولة عالمية لـ "مادونا" احتفالاً ببلوغ مسيرتها الفنية 40 عاماً

المصدر: د ب أ

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أثارت مادونا البهجة بين معجبيها بعد الكثير من التخمين والإعلانات التشويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت أمس الثلاثاء أنها ستقوم بجولة عالمية احتفالا بمسيرتها الفنية الممتدة منذ 40 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وجاء الإعلان في مقطع مصور، وظهر في المقطع نجوم مثل جاك بلاك ودايدو وميج ستالتر وجود أباتو. وأعاد المقطع المصور الذي يمتد خمسة دقائق مشهدا من الفيلم الوثائقي الذي حاز ناجحا كبيرا العام 1991 "تروث أور دير".

وقالت الفنانة العالمية في بيان: "أنا متشوقة لاستكشاف أكبر عدد من الأغاني على أمل أن أمنح المعجبين العرض الذي كانوا ينتظرونه".

ومن المقرر أن تنطلق الجولة التي تشمل 35 مدينة، في فانكوفر بكندا في 15 يوليو قبل أن تزور مادونا عدة مدن في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا، بما في ذلك برشلونة وباريس وستوكهولم.